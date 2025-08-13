Dr. Diana Stoica, medic epidemiolog: „Donarea de sânge, o acțiune care unește, care participă la construirea de empatie și de unire”

Campania Digi24 „Avem același sânge” are loc miercuri, 13 august, în Focșani, județul Vrancea, la Muzeul Vrancei, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea și Consiliul Județean Vrancea.

„Aș începe prin a vă felicita și a vă ura bun venit în Focșani, în județul Vrancea. După cum ați spus și dumneavoastră, sunt om de sănătate publică și consider că donarea de sânge este un gest individual, dar care are un impact colectiv. Și aici mă refer în special la comunitatea de pacienți care are nevoie atât de mult de sânge care, câteodată, probabil, este dificil de găsit.

Donarea de sânge, așa cum spunem noi epidemiologii, este o acțiune care, de fapt, nu ține cont de barierele geografice, nu ține cont de dezvoltarea educațională sau socioeconomică. De altfel, donarea de sânge este, gândindu-mă la o altă campanie a dumneavoastră - «Împreună fără ură» -, o acțiune care unește, care participă la construirea de empatie și de unire, de care avem nevoie în ziua de astăzi.

Mesajul meu ar fi: «Dragi vrânceni, dragi focșăneni, încă mai aveți timp, vă așteptăm aici! Gândiți-vă, o pungă de sânge poate să salveze nu o viață, ci chiar mai multe”, a declarat Dr. Diana Stoica, medic epidemiolog.

„Se lucrează la o reorganizare a sistemului de transfuzii, atât din punct de vedere al organizării funcționale, cât și legislative. Noi, în comisia de sănătate chiar am început să lucrăm la un pachet legislativ privind sănătatea din România incluzând și acest segment, transfuzia.

Ce mi-aș dori o să se întâmple cât mai repede în sistemul de transfuzii este digitalizarea totală, care ne va oferi un tablou complet asupra stocurilor de sânge, dar și a nevoilor, plus o cooperare inter-spitalicească în acest domeniu.

Într-adevăr, există deficiențe, ne descurcăm în momentul de față, dar proiectele noastre legislative în comisia de sănătate vor îmbunătăți toată activitatea din centrele de transfuzie. Este nevoie inclusiv de renovări, de spații mult mai frumoase ca și impact vizual, ar trebui aparatură, echipamente mai moderne, dar și mijloace de transport”, spune Cătălin Graur, membru în comisia de sănătate din Senat.

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala. Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social.

Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

