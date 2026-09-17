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Video Gheorghe Piperea (AUR), după nominalizarea lui Siegfried Mureşan: „Nu vom vota. Dacă se ține de cuvânt, același lucru va face și PSD”

Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PRESEDINTE AUR - DECLARATII ICCJ - 11
Gheorghe Piperea. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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După ce Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureşan pentru a forma un nou Guvern, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că formațiunea nu va vota un astfel de Executiv. „Dacă se ține de cuvânt, același lucru va face și PSD. Asta înseamnă că nu există, matematic vorbind, o majoritate”.

Gheorghe Piperea a explicat că, din perspectiva AUR, lucrurile sunt „cât se poate de clare”.

„Nu vom vota cu un astfel de guvern. Dacă se ține de cuvânt, același lucru va face și PSD. Asta înseamnă că nu există, matematic vorbind, o majoritate. Eu cred că nu va obține nici măcar 200 de voturi, ceea ce înseamnă că am fi la a doua propunere de premier care pică în Parlament și, conform Constituției, cel puțin teoretic, se poate ajunge la situația în care președintele ar convoca alegerile anticipate”, a spus europarlamentarul AUR.

Totuși, acesta a susținut că nu se așteaptă ca Nicușor Dan să recurgă curând la alegerile anticipate, menționând că ar putea exista o nouă desemnare.

„E adevărat că nu mă aștept ca domnul președinte să se grăbească cu această soluție, care este singura economic corectă și politic onestă a alegerilor anticipate. Probabil că va mai face o a treia desemnare, dar și a treia desemnare, chiar dacă va fi în persoana lui Grindeanu, are aceeași problemă a majorității și Grindeanu nu va putea să facă o majoritate decât dacă va intra într-o coaliție cu AUR.

Încă o dată, repet: singura modalitate în care se poate obține o astfel de majoritate și să se evite alegeri anticipate este ca guvernul acesta, PSD în frunte cu Grindeanu, să intre într-o coaliție cu AUR, dar AUR înseamnă că intră la guvernare. AUR înseamnă că își propune, cel puțin în parte, programul. AUR se ține de programul de guvernare”, a afirmat Piperea.

Totodată, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi, în direct la Digi 24, că Siegfried Mureșan nu va ajunge la vot cu propunerea sa de guvern, iar președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare, în persoana liderului PSD Sorin Grindeanu.

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Editor : A.M.G.

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