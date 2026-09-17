Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, joi, că Nicușor Dan „a ales varianta cu cele mai puține șanse”, astfel încât PSD „cu siguranță” nu-l va susține pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. „Aș fi foarte curios să văd cum domnul Mureșan preia cele 10 priorități ale noastre cu siglă cu tot. Dacă le preia cu siglă cu tot, atunci suntem de acord”, mai spune Dîncu.

„A ales varianta cu cele mai puține șanse, așa încât PSD-ul cu siguranță că nu votează această variantă.

Noi am propus un proiect cu 10 priorități ale României, cu 10 urgențe, pe care i-am invitat pe cei din Parlament să voteze, indiferent de partid, indiferent de credințe politice și ideologii. Acesta este documentul pe care ne bazăm noi.

Aș fi foarte curios să văd cum domnul Mureșan preia cele 10 priorități ale noastre cu siglă cu tot. Dacă le preia cu siglă cu tot, atunci suntem de acord”, a declarat europarlamentarul Vasile Dîncu.

Social-democratul afirmă că Nicușor Dan „s-a raportat la presiunea pe care o avea din partea Dreptei, pentru că și domnia sa se consideră probabil un președinte de dreapta”.

Dîncu este „foarte sigur” că premierul desemnat nu are nicio șansă să treacă. „Sunt curios dacă ajunge la vot, pentru că asta este singura întrebare pe care ne-o putem pune acum”.

„Domnul Mureșan toată vara asta a vorbit numai despre PSD, într-un mod chiar care depășește limita fair-play-ului politic despre PSD și nu îl văd la sediul PSD. Dar îl așteptăm. Noi suntem ospitalieri”, afirmă vicepreședintele PSD.

Sorin Grindeanu s-a arătat surprins și dezamăgit de alegerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan. Președintele PSD a afirmat că „este greu de înțeles” ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, „făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări”.

Grindeanu a precizat că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care va fi analizată cu atenție această propunere a dreptei.

Editor : Alexandru Costea