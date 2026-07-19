CM 2026. Mesajul lui Lionel Messi înaintea finalei cu Spania: „O istorie pe care nu o vom uita niciodată”

Campion mondial în 2022, argentinianul Lionel Messi ţinteşte un al doilea titlu consecutiv împotriva Spaniei, duminică seara. Înaintea ultimului meci al competiţiei din acest an, căpitanul argentinian a dorit să-şi omagieze echipa.

„Cel mai frumos lucru din toţi aceşti ani nu sunt doar titlurile, ci drumul parcurs pentru a ajunge la ele. Să împărtăşesc viaţa de zi cu zi a acestui grup, să luptăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile, să savurăm fiecare etapă a drumului. Mulţumesc fiecăruia dintre coechipierii mei, staff-ului şi tuturor celor care muncesc zi de zi pentru a face din această echipă naţională o familie. Orice s-ar întâmpla, acest grup a scris deja o istorie pe care nu o vom uita niciodată şi pe care nimeni nu o va putea şterge vreodată”, a scris el pe Instagram.

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Meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026 va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina. Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României.

Editor : B.E.