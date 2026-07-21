Incendii în Spania și Franța, grindină în Balcani: vremea capricioasă din Europa persistă

Pompierii s-au luptat marți să țină sub control cel mai mare incendiu forestier din Spania din acest an, în timp ce doi pompieri au pierit în timp ce luptau cu un incendiu în sud-vestul Franței, pe fondul unui val de căldură extremă care a continuat să alimenteze condiții periculoase în toată Europa, aducând secetă și prognoze de furtuni severe cu grindină, scrie Reuters.

Decesele au avut loc în apropierea unui aeroport din regiunea Gironde, care se afla în stare de alertă maximă pentru incendii forestiere, a declarat ministrul de Interne Laurent Nunez, la două săptămâni după moartea unui alt pompier în regiunea Savoie, din Alpii francezi.

Un alt incendiu forestier din departamentul Var, din sudul Franței, a mistuit 500 de hectare în câteva ore și a continuat să se extindă în direcția comunei vecine Cotignac, au declarat marți autoritățile locale.

Asociația Franceză pentru Prevenirea și Raportarea Incendiilor Forestiere (PSFDF) a calificat incendiul drept „scăpat de sub control”. Cel puțin 150 de persoane au fost evacuate.

În provincia Guadalajara din centrul Spaniei, un incendiu forestier a făcut ravagii necontrolat pentru a șasea zi consecutivă, forțând evacuarea a peste 1.200 de persoane.

Echipele de urgență au încercat să țină flăcările sub control, în timp ce temperaturile de peste 40 de grade Celsius au ridicat pericolul de incendiu la niveluri extreme, la mai puțin de două săptămâni după ce cel mai mortal incendiu forestier din Spania din ultimele decenii a ucis 13 persoane lângă Bedar, în provincia Almeria din sudul țării.

Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume, iar mulți oameni de știință afirmă că schimbările climatice provocate de om sporesc intensitatea valurilor de căldură, a secetelor și a incendiilor forestiere, creând totodată condiții propice pentru furtuni bruște și distructive.

Continentul a suferit trei valuri de căldură sufocante, aproape consecutive, în acest an. Căldura intensă a fost, de asemenea, considerată responsabilă pentru mii de decese în plus în perioada mai-iunie.

Zone din Anglia afectate de secetă severă, grindină în Balcani

Compania britanică Thames Water a anunțat că va introduce restricții de consum pentru cei 10 milioane de clienți cărora le furnizează apă potabilă în Londra și împrejurimi, interzicând utilizarea furtunurilor de grădină, a aspersoarelor și a aparatelor de spălat cu presiune în aer liber, pentru a conserva rezervele.

Anglia a înregistrat doar 3% din media pe termen lung a precipitațiilor din luna iulie, sudul și estul țării neprimind deloc precipitații până în prezent — cea mai lungă perioadă fără ploaie de la mijlocul anilor 1990, a declarat Grupul Național pentru Secetă al guvernului britanic.

În Sicilia, Italia, se preconiza ca marți temperaturile din zonele din interiorul țării să depășească 40°C.

Fermierul Marco Barbaccia a povestit cum un incendiu de pădure, alimentat de vânt, a distrus livezile de măslini, afectând total recolta din acest an și avariind copacii necesari pentru recoltele viitoare.

„Nu am putut salva nimic. Am pierdut atât recolta din acest an, cât și copacii înșiși, ceea ce înseamnă că vom pierde și producția viitoare de ulei de măsline extravirgin sicilian”, a spus Barbaccia.

Autoritățile elene au sfătuit locuitorii să rămână în interior, în timp ce țara se confrunta cu primul val major de căldură al sezonului de vară, temperaturile urmând să atingă 40°C.

În centrul Atenei, locuitorii și turiștii de pe dealul Acropolei s-au protejat de căldură cu pălării și umbrele, în timp ce restaurantele și cafenelele au folosit ventilatoare care pulverizau apă pentru a-și răcori clienții.

Reuters Climate Monitor, un instrument interactiv care oferă date în timp real, a arătat că temperatura maximă medie în Europa de Vest a fost de 26,3°C, cu 2,7 grade mai mare decât media sezonieră pentru data de 21 iulie înregistrată între 1961 și 1990.

Temperaturile din Grecia au fost cu 5,8 grade peste normal. Temperatura maximă medie din Spania, de 33,2°C, a fost cu 5,3 grade peste valorile tipice din ultimele decenii.

În Albania, atât locuitorii, cât și turiștii au căutat răcoarea la fântânile stradale.

„Jur pe Dumnezeu, temperatura este foarte ridicată astăzi. Astăzi sunt 42 de grade. Nu poți face față la asta fără apă rece”, a spus Ferid Salihu, un locuitor din Tirana.

În Serbia, nivelul apei Dunării a scăzut la cel mai mic nivel din 1946, forțând barjele și navele să transporte încărcături mai mici pentru a naviga pe porțiunile sârbe ale Dunării și ale râului Sava, au declarat autoritățile portuare fluviale.

Autoritățile din Balcanii de Vest au avertizat asupra trecerii de la valuri de căldură la furtuni cu grindină.

Mai multe persoane au fost ușor rănite într-o furtună cu grindină în stațiunea Rovinj, situată în nordul Croației, pe litoralul Adriaticii, au relatat mass-media croate. Furtunile vor continua să se extindă spre Slovenia în nord, traversând Bosnia și Herțegovina și sudul Serbiei până în Macedonia de Nord, conform prognozelor meteorologice locale.

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Editor : B.E.