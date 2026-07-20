CM 2026. Deși a stat acasă, România a avansat două poziţii în clasamentul FIFA. Echipa care a urcat spectaculos, 12 locuri

Echipa României a urcat două poziţii şi este pe locul 52 în clasamentul FIFA dat publicităţii luni, a doua zi de la încheierea Cupei Mondiale de fotbal.

România are 1455.89 puncte și se află sub Costa Rica, dar deasupra reprezentativei din Mali.

Adversarele României din grupa Ligii Naţiunilor ocupă următoarele poziţii: Polonia – locul 36, Suedia - 38, Bosnia – 61.

Noua campioană

Lider în clasamentul mondial este noua campioană Spania, cu 1 995,88 puncte, urmată de Argentina, cu 1 970,37 puncte şi Franţa, cu 1 948,97 puncte.

Cucerirea continuă pentru vikingi. Deşi a suferit o înfrângere în sferturile de finală împotriva Angliei (2-1), Norvegia va rămâne una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale din 2026. În special datorită victoriei neaşteptate împotriva Braziliei (2-1), echipa nordică a fost recompensată cu o urcare de douăsprezece locuri în clasamentul FIFA, adică cea mai mare progresie înregistrată la finalul turneului, şi ocupă acum locul 19.

În schimb, Tunisia este ţara care a înregistrat cea mai mare cădere în clasament, actualizat luni şi dominat acum de Spania. Ultimii din grupa F, cu o diferenţă de goluri abisală (două goluri marcate faţă de douăsprezece primite), „Vulturii din Cartagina” sunt marii perdanţi ai Cupei Mondiale din America de Nord: au coborât douăsprezece locuri şi se află acum pe poziţia a 57-a.

De asemenea, clasate pe locul patru în grupele lor şi eliminate din Cupa Mondială fără să fi obţinut niciun punct, Panama (locul 44), Uzbekistan (locul 60) şi Iordania (locul 73) coboară, la rândul lor, cu zece locuri.

După o evoluţie spectaculoasă în optimile de finală ale competiţiei pe care a coorganizat-o, Mexicul urcă patru locuri şi intră în top 10, în detrimentul Germaniei (locul 12). Marocul îşi continuă ascensiunea, urcând pe locul şase, cel mai bun rezultat al său în clasamentul FIFA, şi se apropie de Brazilia (locul 5).

La rândul său, Elveţia a realizat o performanţă remarcabilă ajungând în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, ceea ce îi permite să urce cinci locuri şi să se claseze pe poziţia a 14-a.

Editor : Sebastian Eduard