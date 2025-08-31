Live TV

in cadrul evenimentului BIAS 2025
Peste 200 de aeronave și piloți din România, dar și din străinătate au făcut, sâmbătă, demonstrații aeriene de excepție pe cerul Bucureștiului. Sursa foto: INQUAM Photos/Vali Marin

Așii aviației fac spectacol în acest weekend pe cerul Capitalei, în cadrul Bucharest International Air Show. Peste 200 de piloți și aeronave din România și din străinătate susțin demonstrații aeriene de excepție. Pentru prima dată în istoria BIAS, participă la eveniment două dintre cele mai faimoase formații de acrobație din lume. Spectacolul aviatic are loc la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, transformând orașul într-un adevărat pol european al aviației. BIAS se încheie duminică, la ora 16:00.

Avioane de luptă au brăzdat cerul Capitalei, sâmbătă, în cadrul celui mai mare spectacol aviatic din țară.

În total, peste 200 de aeronave și piloți din România, dar și din străinătate au făcut demonstrații aeriene de excepție pe cerul Bucureștiului.

În premieră, la eveniment s-au alăturat două dintre cele mai faimoase formații de acrobație din lume: Forțele Aeriene din Franța și cele din Marea Britanie. 

Tot spectacolul de pe cer este coordonat dintr-un centru de comandă, de unde piloții primesc toate informațiile pentru a fi în siguranță.

George Rotaru, pilot: De aici se coordonează toate evoluțiile, de aici  se stabilește ce se întâmplă în spațiile aeriene alocate BIAS și se aprobă rulajul, decolarea , aterizarea. Fără oamenii cre stau aici la stație și văd ce se întâmplă nu s-ar desfășura evenimentul.

Pe lângă zecile de acrobații realizate de așii aviației civile și militare din 12 state, cei de la Inspectoratul General de Aviație al Ministerului de Interne au pregătit o adevărată demonstrație de forță alături de cei de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Nelipsită de la eveniment a fost și acrobata Andreea Bănesaru, singura femeie pilot de acrobații aeriene din România, care a participat pentru al patrulea an consecutiv la BIAS.

Andreea Bănesaru, singura femeie pilot de acrobații aeriene din România: Azi am avut un moment solo, am făcut acrobație singură în zona de display. Al doilea zbor a fost cu colegii. Am zburat în formație, prima dată în formație de 5 și apoi m-am desprins și am rămas solo, ce știu să fac mai bine.

Cei mai fericiți de la evenimentul aviatic, au fost cei mici, care au rămas surprinși de tot ce au văzut și acum își doresc să devină piloți.

Spectacolul s-a încheiat cu tradițional foc de artificii.

Peste 150.000 de persoane sunt așteptate să se bucure de sutele de acrobații atât în aer, cât și la sol. Festivalul dedicat zborului va avea și un concert live, focuri de artificii, dar și zone unde se pot relaxa sau chiar întâlnii cu piloții.

 

