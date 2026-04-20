Un tavan fals a căzut peste un actor la Teatrul Național din Iași chiar în timpul spectacolului

Teatrul Național Iași Foto: TN Iași

Un element de decor s-a prăbușit sâmbătă seară peste actorul Călin Chirilă, în timpul spectacolului „D’ale carnavalului” de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, relatează Ziarul de Iași. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, iar poliția a deschis o anchetă. Incidentul a fost relatat în premieră de Radio Hit Iași, precizează sursa citată.

 În instituție se vorbește despre consum de alcool în rândul personalului tehnic. Nu este primul incident de acest fel: în decembrie, același tavan fals i-a lovit pe alți doi actori ai instituției, scrie Ziarul de Iași.

Concret, tavanul fals cu o greutate de 20-40 de kilograme – a fost eliberat la momentul nepotrivit de către personalul tehnic și a căzut peste actorul Călin Chirilă.

Manevra face parte din scenografia regizorului Claudiu Goga: la replica unei actrițe, regizorul tehnic trebuie să dea semnalul mașinistului să detașeze bucata de tavan, moment în care actorii se află deja în față, în afara perimetrului în care cade plafonul. Însă, de această dată, semnalul a fost dat la momentul greșit, iar Chirilă se afla încă în zona de impact.

Spre deosebire de incidentul din decembrie – când publicul nu a sesizat nimic neobișnuit, spectacolul a continuat, iar în sală se afla chiar comisia UNITER –, de această dată sala și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Spectacolul a fost imediat întrerupt pe 18 aprilie, întrucât Călin Chirilă nu a mai putut continua și a fost preluat de ambulanță.

Călin Chirilă, în vârstă de 52 de ani, a fost evaluat inițial la Neurochirurgie, potrivit prof. univ. dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Apoi a fost redirecționat la UPU „Sf. Spiridon”, unde a fost investigat și ulterior externat cu recomandări. Medicul a precizat că este vorba despre leziuni minore, localizate la nivelul părților moi (piele și mușchi).

Teatrul a publicat un comunicat pe site-ul său: „Dorim să aducem la cunoștință faptul că, aseară, 18 aprilie, la Sala Mare, în timpul desfășurării spectacolului „D´ale carnavalului”, a avut loc un accident de muncă pe scenă, care a dus la întreruperea reprezentației. Din fericire, incidentul nu a avut urmări grave.

Siguranța tuturor persoanelor implicate în activitățile noastre reprezintă o prioritate pentru noi, motiv pentru care tratăm acest eveniment cu maximă seriozitate. În perioada imediat următoare, vom analiza cu atenție și obiectivitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și vom lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații pe viitor.

În cazul în care, în urma anchetei, se vor constata abateri sau neglijențe, acestea vor fi sancționate ferm, conform regulamentului în vigoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”.

