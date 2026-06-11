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Video CM 2026. Scandaluri legate de prețul biletelor, dar și de vizele respinse de SUA. Amenințările reprezentativei Iranului

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Gianni Infantino
Președintele FIFA Gianni Infantino . Foto: Profimedia

În câteva ore începe cel mai mare spectacol fotbalistic. Campionatul Mondial este cel mai mare, cel mai scump și în același timp este considerat și cel mai controversat tuneu final. Cupa Mondială este prefațată de scandaluri legate de prețul biletelor, dar și de vizele respinse de Statele Unite și nu în ultimul rând de conflictul dintre Iran și SUA.

Începe o nouă ocupă mondială fără România, dar una cu Haiti, Curacao, Capul Verde și Iordania. În același timp este ocupă mondială a controverselor - bani, vize și conflicte geopolitice.

Vizele, în primul rând. Ceea ce se întâmplă zilele acestea în Statele Unite ale Americii este considerat inuman de către activiștii pentru drepturile omului și de către fanii fotbalului. Sunt foarte mulți fani, membri ai staff-urilor tehnice și chiar arbitrii care nu au avut voie să intre în Statele Unite ale Americii. Administrația Trump nu le-a permis din cauza restricțiilor privind migrația. „Imaginați-vă că cel mai bun arbitru FIFA din Africa, selectat pentru Cupa Mondială, nu a avut voie să intre în state, deși era pe lista oficială. Reacția președintelui FIFA este halucinantă: Relax and chill, ce atâta scandal?”, spune jurnalistul Digi24 Vali Stan

„Uneori este mai bine să te liniștești, să te relaxezi. Lucrăm la toate problemele. Încercăm să le rezolvăm pe toate. Uneori dacă începi imediat să țipi, nu înseamnă că este cea mai bună soluție, poate avea efectul opus”, a spus președintele FIFA Gianni Infantino.

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Doar că numai „relax” și „chill” nu este mintea suporterilor care au ajuns la Cupa Mondială. Transportul public, cazarea și biletele au explodat. FIFA este criticată din cauza prețurilor astronomice. Dacă la Cupa Mondială din 2022 un bilet a costat în medie 220 dolari, acum, același bilet la aceeași categorie costă de două sau de trei ori mai mult, între 450 și aproape 1.000 dolari.

În acest context, apar și conflictele geopolitice. Naționala Iranului, de exemplu, trebuie să joace într-o țară cu care se luptă. Fotbaliștii iranieni au ajuns pe ultima sută de metri în SUA, deși inițial Teheranul anunța că va boicota acest turneu final. Riscuri sunt în continuare. Federația iraniană a anunțat că fotbaliștii vor părăsi terenul dacă din tribune se vor auzi scandări politice, ceea ce înseamnă că în locul unui spectacol fotbalistic am putea vedea rezultate obținute la masa verde.

Editor : Sebastian Eduard

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