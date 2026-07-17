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CM 2026. Se știe cine va arbitra finala Cupei Mondiale. Slovenul a fost la centru în umilința FCSB cu Lazio Roma în Europa League

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Slavko Vincic
Arbitrul sloven Slavko Vincic. Foto: Profimedia
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Din articol
Parcursul lui Vinčić la Cupa Mondială din 2026 Un arbitru obişnuit cu cele mai mari scene A mai arbitrat ambele finaliste

FIFA a anunţat echipa de arbitri pentru finala Cupei Mondiale FIFA 2026, în care Spania şi Argentina se vor lupta pentru cel mai important trofeu din fotbal.

Meciul, programat duminică la MetLife Stadium din New Jersey, va fi arbitrat de slovenul Slavko Vinčić, unul dintre cei mai experimentaţi arbitri din Europa.

Slovenul a arbitrat Lazio Roma – FCSB (5-1, în 2018) în UEFA Europa League, dar și meciul „tricolorilor” cu Israelul (1-1, 2023).

Vinčić va fi asistat de conaţionalii săi sloveni Tomaž Klančnik şi Andraž Kovačič, iar Adham Makhadmeh din Iordania a fost numit al patrulea oficial.

În momentul în care a aflat că a primit din partea FIFA marea finală de la Mondial, Vincic nu și-a putut controla emoțiile și a izbucnit în plâns. Slovenul a fost aplaudat de cei prezenți în sală, scrie DigiSport.

Parcursul lui Vinčić la Cupa Mondială din 2026

Finala Cupei Mondiale va fi a patra misiune a lui Vinčić la turneul din 2026. Arbitrul sloven a condus deja meciurile din faza grupelor dintre Brazilia şi Maroc şi dintre Iordania şi Algeria, precum şi partida din şaisprezecimi dintre Mexic şi Ecuador.

Acel meci din faza eliminatorie a atras o atenţie deosebită după ce Vinčić l-a eliminat pe fundaşul ecuadorian Piero Hincapié în temeiul protocolului antidiscriminare cunoscut pe scară largă sub denumirea de „Legea Vinícius”.

Un arbitru obişnuit cu cele mai mari scene

Vinčić ajunge la finala Cupei Mondiale cu un palmares impresionant, atât la nivel internaţional, cât şi la nivel de club.

Arbitrul în vârstă de 46 de ani a condus finala Ligii Campionilor din 2024, dintre Real Madrid şi Borussia Dortmund, pe Stadionul Wembley.

De asemenea, el a arbitrat finala Ligii Europa din 2022 dintre Eintracht Frankfurt şi Rangers, consolidându-şi şi mai mult reputaţia de unul dintre cei mai de încredere arbitri ai UEFA.

A mai arbitrat ambele finaliste

Duminică nu va fi prima dată când Vinčić va arbitra meciuri în care sunt implicate Spania sau Argentina.

La Cupa Mondială FIFA 2022 din Qatar, el a arbitrat înfrângerea surprinzătoare a Argentinei cu 2-1 în faţa Arabiei Saudite în faza grupelor - o înfrângere care a devenit, în cele din urmă, punctul de cotitură înainte ca echipa lui Lionel Scaloni să câştige turneul.

Spania s-a întâlnit recent cu arbitrul sloven, care a condus meciul câştigat de „La Roja” cu 1-0 împotriva Italiei în faza grupelor de la UEFA EURO 2024.

Editor : Sebastian Eduard

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