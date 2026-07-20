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Golul care a adus Spaniei trofeul CM 2026 a provocat un seism în mai multe orașe din peninsula iberică: ce spun cercetătorii

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FIFA World Cup 2026: Final between Spain and Argentina
Portarul Emiliano Martinez (23) al echipei naționale a Argentinei nu a reușit să apere, iar atacantul Ferran Torres (7) al echipei naționale a Spaniei (care nu apare în imagine) a marcat golul în prelungiri, în meciul final dintre Spania și Argentina din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026, disputat la New York New Jersey Stadium din Rutherford, New Jersey, SUA, pe 19 iulie 2026. Foto: Profimedia
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Sărbătorile legate de Cupa Mondială din Spania au răsunat în toată ţara, chiar şi sub pământ: o undă seismică a fost înregistrată în mai multe oraşe din Spania după golul decisiv din finală, precum şi la fluierul final, au constatat oamenii de ştiinţă, relatează AFP.

Sesimografele amplasate pe întreg teritoriul Spaniei au înregistrat vibraţii provocate de exploziile de bucurie ale suporterilor după golul lui Ferran Torres, care a adus echipei naţionale al doilea titlu mondial în finala de duminică, a precizat luni Centrul de Geostiinţe din Barcelona.

Cercetătorii au analizat datele furnizate de Institutul Geografic Naţional (IGN) şi de Institutul Cartografic şi Geologic din Catalonia (ICGC), care au evidenţiat semnale neobişnuite legate de sărbătorile din oraşe precum Algeciras, Barcelona, Cádiz şi Granada, au precizat aceştia într-un comunicat, potrivit News.ro.

Senzorii au detectat trei vârfuri de activitate foarte clare în timpul meciului: după golul lui Feran Torres, după un alt gol ulterior anulat de arbitrajul video şi cea mai puternică vibraţie înregistrată după fluierul final.

Oamenii de ştiinţă au explicat că aceste mişcări constituie un exemplu de „seismicitate indusă” provocată de activitatea umană, în acest caz, de mii de suporteri care săreau, strigau şi sărbătoreau în acelaşi timp.

Vibraţii similare fuseseră detectate cu ocazia victoriei Spaniei în finala Euro 2024 împotriva Angliei, când golurile marcate de Nico Williams şi Mikel Oyarzabal au declanşat mişcări ale solului măsurabile atât la Madrid, cât şi la Barcelona.

Editor : B.E.

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