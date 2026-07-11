Un fotbalist a murit la doar câteva zile după ce a jucat la Cupa Mondială 2026. Jayden Adams avea 25 de ani

Mijlocaşul echipei Mamelodi Sundowns şi al naţionalei Africii de Sud, Jayden Adams, a decedat la vârsta de 25 de ani, la doar câteva zile după ce a jucat pentru ţara sa la Cupa Mondială, relatează BBC.

Adams a jucat în toate cele trei meciuri din faza grupelor disputate de Africa de Sud la turneul final, unde echipa a ajuns în faza eliminatorie înainte de a pierde în faţa co-gazdei Canada în şaisprezecimi de finală.

„Am aflat cu profundă consternare şi cu inima îndurerată de trecerea în nefiinţă a lui Jayden Adams”, a declarat Gayton McKenzie, ministrul sportului, artelor şi culturii din Africa de Sud, într-un comunicat.

„Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite tinere talente, iar naţiunea noastră este alături de familia sa, de colegii săi de echipă şi de milioanele de suporteri care l-au văzut evoluând de la un tânăr promiţător din academia de tineret la un jucător cu drepturi depline al naţionalei Bafana Bafana”, se mai arată în comunicat.

Poliţia din Africa de Sud a anunţat că a deschis o anchetă după ce, sâmbătă dimineaţă, a fost găsit cadavrul unui bărbat în vârstă de 25 de ani într-o casă din Schotschekloof, o suburbie a Cape Town.

„Cauza decesului lui Jayden nu a fost confirmată încă, şi doresc să fac un apel către reprezentanţii mass-media şi către public să dea dovadă de reţinere şi compasiune şi să se abţină de la speculaţii, pentru a le oferi familiei sale şi clubului Mamelodi Sundowns spaţiul şi intimitatea de care au nevoie în acest moment incredibil de dificil. Orice informaţie oficială va fi comunicată de către părţile competente la momentul potrivit”, a adăugat McKenzie.

Adams a fost titular în meciul terminat la egalitate, 1-1, împotriva Cehiei, din Grupa A, deşi aflase că bunica sa murise cu doar câteva ore înainte de fluierul de start.

Sindicatul Fotbaliştilor din Africa de Sud s-a declarat „devastat de moartea prematură” a lui Adams, care a debutat pentru naţională în 2022. „Jayden a reprezentat recent Africa de Sud la Cupa Mondială din 2026, purtând speranţele naţiunii cu mândrie, curaj şi distincţie. Moartea sa reprezintă o pierdere imensă pentru familia sa, colegii de echipă, cluburile, comunitatea fotbalistică şi ţara în ansamblu. Fotbalul sud-african a pierdut un jucător talentat, un mândru slujitor al acestui sport şi o viaţă tânără care mai avea încă atât de multe de oferit.”

Adams şi-a început cariera la Stellenbosch FC, înainte de a se transfera la Mamelodi Sundowns în ianuarie 2025, unde a câştigat titluri de campion naţional şi în Liga Campionilor Africii.

A făcut parte din lotul Africii de Sud care a ajuns în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni din 2024, înainte de a fi convocat în lotul lui Hugo Broos pentru Cupa Mondială, unde echipa a scris istorie ajungând pentru prima dată în fazele eliminatorii ale competiţiei.

Editor : C.S.