Reziliența – tema centrală a dezbaterilor din seria “CĂTRE O ROMÂNIE ASIGURATĂ” inițiate de UNSAR

În cel mai recent Barometru UNSAR-IRES, am observat că, deși interesul românilor pentru asigurări a crescut, totuși deficitul de protecție s-a mai adâncit puțin anul acesta comparativ cu cel anterior. Aceasta înseamnă că fiecare familie are un deficit de aproximativ 100.000 lei – o sumă de care ar fi bine să dispună, în cazul în care se întâmplă un eveniment neprevăzut, fie că vorbim de evenimente de sănătate, accidente, etc. – până la urmă de orice tip de evenimente care pot fi preluate sau asigurate.