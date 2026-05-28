Sumele virate de români în februarie la pensia privată obligatorie din Pilonul 2 au depășit două miliarde de lei, o premieră.

Contribuțiile virate în aprilie la Pilonul 2 de pensii, aferente veniturilor încasate în luna februarie, au ajuns la 2,01 miliarde de lei, o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când contribuțiile au fost de 1,83 de miliarde de lei.

Contribuțiile din aprilie se apropie de recordul istoric al contribuțiilor din luna februarie pentru veniturile încasate de români în luna decembrie.

Specialiștii spun că în luna decembrie românii câștigă mai bine, pe baza primelor și a bonusurilor specifice sfârșitului de an. Potrivit acestora, în continuare se va înregistra o tendință de creștere.

