Ce spune UNSAR despre pagubele provocate de drona rusească căzută la Galați: „Fiecare caz va fi analizat separat”

GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026.
Războiul, printre riscurile excluse din polițele obișnuite

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) a transmis, vineri, că eventualele despăgubiri pentru pagubele provocate de drona care a căzut pe un bloc de locuințe din Galați vor fi analizate de fiecare companie de asigurări în funcție de circumstanțele concrete ale cazului și de prevederile contractuale aplicabile.

Precizările vin după incidentul produs în noaptea de joi spre vineri, când o dronă s-a prăbușit asupra unui imobil din municipiul Galați, provocând avarii și rănirea ușoară a două persoane.

Reprezentanții industriei de asigurări au subliniat că, în astfel de situații, nu este analizat doar efectul produs, respectiv paguba asupra unei locuințe sau a unui autovehicul, ci și cauza care a generat evenimentul.

„Pentru buna informare a opiniei publice, legat de evenimentul din județul Galați, fiecare companie de asigurări va analiza situația în funcție de circumstanțele concrete ale cazului și va acționa în conformitate cu prevederile contractuale și politicile interne aplicabile, având în vedere caracterul excepțional al acestui tip de eveniment. De principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuințe, însă nu și atunci când vorbim despre un act de război. În astfel de situații, precum căderea unor drone, delimitarea cauzei este esențială în procesul de analiză a unei daune”, potrivit punctului de vedere transmis de UNSAR.

Organizația a explicat faptul că stabilirea cauzei producerii incidentului este un element-cheie în evaluarea dosarelor de daună.

„Asigurătorii evaluează nu doar efectul (de exemplu, avarierea unei locuințe sau a unui autovehicul prin căderea unui «obiect»), ci și cauza primară a producerii evenimentului. Dacă aceasta este asociată unui act de război sau unei acțiuni militare, atunci se activează, de principiu, excluderea standard prevăzută în majoritatea polițelor. Este important de subliniat că aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieței din România, ci sunt standardizate la nivel internațional, fiind incluse în condițiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări în fața unor riscuri sistemice, de amploare extremă”, a mai precizat organizația.

Organizația mai arată că riscul de război, la fel ca pierderile provocate de acte de terorism, lovituri de stat militare sau tulburări sociale de amploare, nu este inclus, în mod obișnuit, în polițele standard de asigurare.

„De principiu, riscul de război, așa cum se întâmplă și cu pierderile provocate de terorism sau lovituri de stat militare, tulburări sociale și alte asemenea fenomene nu sunt, în mod uzual, riscuri asigurabile. Acest lucru se întâmplă în întreaga lume, nu doar în România. Desigur, există și excepții, în funcție de fiecare companie sau de tipul de asigurare respectiv. Astfel, riscul de război poate fi asigurat, dar doar prin polițe speciale, dedicate și de regulă destinate companiilor sau transporturilor (CARGO / aviație)”, arată UNSAR.

Potrivit reprezentanților industriei, imposibilitatea estimării efectelor unui conflict militar explică de ce acest risc este exclus din majoritatea polițelor standard: „Explicația este că nimeni nu poate previziona întinderea pagubelor, amploarea, durata sau urmările economice ale unui război, motiv pentru care, ca principiu, companiile de reasigurare nu includ războiul printre acoperiri. Acest lucru face ca și asigurătorii să nu poată prelua acest risc de la clienți. Și, chiar dacă ar putea fi cuantificat, costul pentru care ar putea fi preluat de asigurători ar putea fi unul extrem de ridicat, ceea ce ar risca să facă asigurarea prohibitivă. În plus, să nu uităm nici că, pe timp de război, în principiu, se aplică legea marțială, ceea ce schimbă cadrul obișnuit social, medical și patrimonial”.

UNSAR recomandă consumatorilor să verifice cu atenție condițiile contractuale ale polițelor și să solicite informații suplimentare de la asigurători sau brokeri pentru a înțelege exact ce riscuri sunt acoperite și care sunt excluderile aplicabile.

„Pentru consumatori, acest context subliniază importanța înțelegerii clare a acoperirilor și excluderilor din polițele de asigurare, precum și necesitatea unui dialog constant cu asigurătorul sau brokerul, pentru a avea o imagine completă asupra protecției financiare de care beneficiază”, a mai transmis UNSAR.

