digistoria

100 î.hr. ÎNCEPUTUL UNUI OM LEGENDAR



Într-un cartier prosper din Roma și într-o familie de patricieni, s-a născut Gaius Iulius Caesar, omul care va schimba lumea. Familia lui zicea că are origine divină. Strămoșul legendar al clanului era Julus, fiul lui Aeneas, fondatorul cetății Alba Longa și copil al zeiței Venus. Chiar și așa, familia nu avea o mare influență politică în epocă. Puține lucruri sunt cunoscute despre copilăria lui Iulius Caesar. Chiar și cronicarii antici încep cu adolescența lui, când nu erau semne că va fi omul care să schimbe Roma.



1789 - DISCURSUL CARE A DĂRÂMAT BASTILIA



Jurnalistul radical francez Camille Desmoulins, enervat de decizia lui Ludovic al XVI-lea de a-l demite pe popularul ministru de finanțe Jacques Necker, ține un discurs. Sare pe o masă din fața Cafe du Foy, o cafenea aflată în curtea Palais-Royal din Paris, și cere parizienilor să se înarmeze și să poarte cocarde, ca să se recunoască. Desmoulins a vorbit cu pasiune și a înflăcărat audiența. Pe 14 iulie, parizienii, cu jurnalistul printre ei, atacă Hotel des Invalides să ia arme. Apoi s-au dus să atace Bastilia.



1962 / PRIMUL CONCERT



Trupa britanică "The Rolling Stones" avea primul concert în Clubul "Marquee" de pe Oxford Street din Londra. Era începutul pentru una dintre cele mai longevive formații. Trupa era formată din Mick Jagger (voce), Keith Richards (chitară), Brian Jones (chitară), Ian Stewart (pian), Dick Taylor (bas) și Tony Chapman (tobe). În 61 de ani de carieră, "The Rolling Stones" au lansat 65 de albume, cu un total de peste 340 de melodii. În 1989 trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.