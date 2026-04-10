digistoria

1972 ARTA RĂZBOIULUI

Constructori care făceau lucrări în provincia Shandong din China descoperă, din greșeală, două morminte din timpul dinastiei Han de Vest, adică din perioada 140 - 118 î. Hr.

În morminte, arheologii au găsit ceva extraordinar - capitole din „Arta Războiului” de Sun Tzu, dar și din „Arta Războiului” de Sun Bin, un text dispărut de 1.400 de ani.

Textele erau scrise pe fâșii lungi și subțiri de bambus, deoarece hârtia încă nu era comună atunci când au fost redactate. Fâșiile sunt astăzi la un muzeu din Shandong.

2010 TRAGEDIA DE LA SMOLENSK

Avionul în care se aflau președintele Poloniei, Lech Kaczynski, soția acestuia, Maria, șeful Statului Major, plus alți oficiali polonezi s-a prăbușit la Smolensk, în Rusia.

Toți cei 96 de oameni de la bord, pasageri și echipaj, au murit. Președintele și ceilalți oficiali polonezi urmau să comemoreze 70 de ani de la masacrul de la Katyn.

Fratele geamăn al președintelui, Jaroslaw Kaczynski, este convins și acum că accidentul a fost, de fapt, un asasinat. Anchetele oficiale susțin că a fost o eroare a pilotului.



1998 ACORD DE PACE

Guvernele Marii Britanii, Irlandei și partidele din Irlanda de Nord semnează Acordul din Vinerea Mare. Tratatul însemna finalul a 30 de ani de lupte în Irlanda de Nord.

Autoritățile de la Dublin recunoșteau, pentru prima dată, că Irlanda de Nord este parte a Regatului Unit. Londra recunoștea că unitatea irlandeză este o cerere legitimă.

Milițiile loialiste și republicane acceptau să renunțe la arme. Irlanda de Nord primea dreptul de autoguvernare. Acordul este și azi baza păcii stabile din regiune.

Editor : Ș.R.