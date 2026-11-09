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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 noiembrie

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1799 - ÎNCEPUTUL EREI LUI NAPOLEON

Generalul Napoleon Bonaparte, erou de război al republicii franceze, dă o lovitură de stat cu ajutorul fratelui său. Dizolvă executivul și se declară Prim Consul.

O nouă Constituție va legaliza funcția lui Napoleon, care devine, practic, un dictator militar. După nici 5 ani în funcția de Consul, Napoleon se proclamă Împărat.  

Era lui Napoleon, deși nu a durat nici 15 ani, a schimbat din temelii Europa și, implicit, toată lumea. Generalul corsican este și astăzi un erou în Franța, dar nu numai.

1923 - PUCI EȘUAT

Puciul de la Berărie, prima încercare a lui Hitler de a prelua puterea, eșuează. Acțiunea naziștilor începuse în seara anterioară, într-o berărie din München.

Puciul s-a terminat când 130 de soldați și polițiști au oprit un grup de 2.000 de naziști, pe străzile din Munchen. Hitler a fugit, dar a fost prins și arestat după două zile.

Liderul nazist a fost condamnat pentru trădare. Dar a stat doar 8 luni după gratii. A folosit acest timp ca să scrie „Mein Kampf”, cartea ideilor sale rasiste și genocidare.

1938 - NOAPTEA DE CRISTAL

În toiul nopții, naziștii comit unul dintre cele mai grave pogromuri anti-evreiești din perioada interbelică. Au fost distruse sinagogi și clădiri deținute de evrei.

Trupele SS și SA au vandalizat sute de sinagogi și mii de magazine. Pe clădirile ruinate au fost desenate stele ale lui David, ca trecătorii să înțeleagă de ce au fost distruse.

Pogromul este numit „Noaptea de Cristal” din cauza cioburilor care au rămas pe străzi. Totodată, 91 de evrei au fost uciși, iar alți 30.000 au fost duși în lagăre.

Editor : C.S.

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