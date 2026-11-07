Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 7 noiembrie Data actualizării: 07.11.2026 09:38 Data publicării: 07.11.2026 09:37 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1940 - PODUL DIN CAUCIUC 1910 - PRIMUL ZBOR CARGO 1492 - VIZITATOR DIN ALTĂ LUME Studiu: Nouă din 10 români apelează la familie când au nevoie de bani. De ce prietenii nu sunt soluția Sezonul rece aduce un pericol ascuns în casele încălzite cu sobe. Greșeala care poate duce la incendii și intoxicații A început vaccinarea oilor și caprelor împotriva variolei. Care sunt principalele temeri ale fermierilor români Bolnavii de inimă au rămas fără tratament după ce compania producătoare a întrerupt donația. Pacienții dau statul în judecată Vreme rece în weekend, cu temperaturi negative în aproape toată țara. Unde va fi ger Franța prelungește misiunea unui avion militar în România, după atacurile din Marea Neagră. Imagini din interiorul aeronavei Vin nopți geroase în România. Temperaturile pot coborî până la -10 grade în unele zone Franța se pregătește pentru noi proteste: 70.000 de polițiști vor fi mobilizați. „Exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie” Jaf la intrarea în România. Patru bărbați au furat colete cu 8,5 kilograme de droguri, evaluate la 900.000 de euro 1940 - PODUL DIN CAUCIUCUn pod recent inaugurat din SUA începe să se miște atât de mult din cauza vântului încât se rupe. Momentul este filmat, pentru că presa se aștepta la un dezastru. Podul peste defileul Tacoma, de lângă Seattle, fusese inaugurat cu doar trei luni înainte. Era al treilea cel mai lung pod suspendat din lume. Dar fusese proiectat greșit.Din cauza vântului din zonă, partea carosabilă se mișca de parcă ar fi fost din cauciuc. Până la urmă, cablurile s-au rupt. Nu au fost victime, pentru că traficul era oprit.1910 - PRIMUL ZBOR CARGOUn avion Wright Model B a făcut primul zbor exclusiv de marfă. Aeronava a transportat un pachet cu 100 kg de mătase între Dayton și Columbus, Ohio, SUA. Mătasea a ajuns la un magazin care tocmai se deschidea. Zborul de 105 km a durat doar 57 de minute, ceea ce era atunci un nou record de viteză pentru un avion.În prezent, avioanele transportă anual bunuri și mărfuri în valoare de 6.000 de miliarde de dolari. Zborurile de marfă reprezintă 35% din valoarea comerțului mondial.1492 - VIZITATOR DIN ALTĂ LUMELocuitorii unei localități fortificate din Alsacia au văzut o piatră care a căzut din cer și care a aterizat pe un un câmp din apropiere. Impactul a făcut un zgomot infernal.Țărani și nobili deopotrivă au venit să vadă piatra venită din cer. Regele german Maximilian a decis că meteoritul este un semn bun pentru el și a ordonat păstrarea lui.Roca spațială există și acum în localitatea Ensisheim din Alsacia, Franța, unde a căzut. Este cel mai vechi meteorit despre care se știe exact când a ajuns pe Pământ. Editor : I.B. Etichete: epoca istorie cronologie digistoria Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu... 2 Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe... 3 Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse... 4 Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul 5 Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...