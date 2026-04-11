digistoria

1961 - JUDECATĂ PENTRU UN OFIȚER SS

La Ierusalim începea procesul lui Adolf Eichmann, unul dintre principalii organizatori ai Holocaustului. Ofițerul SS participase la conferința a fost fost decisă „soluția finală”.

După finalul războiului, Eichmann a fost prins de americani, dar a scăpat din detenție. S-a ascuns în Argentina unde folosea un alt nume. A fost prins acolo de Mossad în 1960.

În timpul procesului, Adolf Eichmann nu și-a negat rolul lui în Holocaust, dar a spus că doar urma ordinele primite. A fost găsit vinovat și a fost spânzurat în 1962.

1970 - „HOUSTON, AVEM O PROBLEMĂ”

Jim Lovell, Jack Swigert și Fred Haise decolau de la centrul spațial Kennedy din Florida cu destinația Lună. Nu au aselenizat niciodată. Ei erau misiunea Apollo 13.

Când naveta spațială era aproape de Lună, la 56 de ore de la decolare, se strică un rezervor de oxigen de la bord. Swigert, apoi Lovell, spun „Houston, avem o problemă”.

Cei trei astronauți se mută în modulul lunar, care era funcțional. După împrovizații și greutăți, Apollo 13 revine pe Pământ pe 17 aprilie. Momentul e dat în direct la TV.

1976 - APPLE 1

Apple 1, primul computer al companiei cu același nume, era lansat. Era doar o placă de bază cu circuite, fără monitor, tastatură sau alte periferice. Era simplu și ieftin.

Steve Wozniak a proiectat și construit fiecare Apple 1. A vândut un alt calculator să finanțeze proiectul. Amicul lui, Steve Jobs, și-a vândut duba să strângă bani.

Prețul inițial al Apple 1 a fost de 666,66 $. Acest prim computer al Apple nu a avut viață lungă. Producția s-a terminat în 1977. Au fost făcute în jur de 200 de bucăți.

