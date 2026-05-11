digistoria

1812 PREMIER ASASINAT

Spencer Perceval, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal.

Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool, care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat.

Perceval este primul și până acum singurul, premier britanic în funcție care este ucis într-un asasinat. Alți prim-miniștri au fost atacați, dar nu uciși.

330 CAPITALĂ ANTICĂ

Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, era refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului - Constantinopol.

Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului.

Timp de o mie de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.

1997 OM VS. CALCULATOR

Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială.

Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman, în condițiile unui turneu de șah. La primul meci, din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue.

Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul a rezistat abia o oră în fața creierului electronic.

Editor : C.L.B.