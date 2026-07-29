digistoria

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Din articol
1981 - „Nunta secolului” 2014 - Prăbușire misterioasă 1958 - Fondarea NASA

1981 - „Nunta secolului”

Prințul Charles, moștenitorul tronului britanic, și logodnica lui, Diana Spencer, s-au căsătorit în Catedrala St. Paul din Londra. Presa vremii a numit-o „nunta secolului”.

Ceremonia a fost televizată în zeci de țări. 750 de milioane de oameni s-au uitat. Străzile Londrei erau pline. Iar în catedrală au fost 3.500 de invitați, inclusiv regi și prinți.

Rochia prințesei Diana, cu trena lungă de 8 metri, a uluit publicul și criticii. A devenit noul standard pentru mirese, în acea perioadă. Nunta a fost și începutul „Diana-maniei”.

2014 - Prăbușire misterioasă

Pe o plajă de pe insula franceză Reunion, din oceanul Indian, a apărut o bucată metalică, lungă de 2 metri care părea ruptă din aripa unui avion Boeing 777.

După cercetări amănunțite, s-a dovedit că era o parte din aripa dreaptă a avionului MH370, care dispăruse în 2014. Era prima dovadă că aeronava a căzut în ocean.

Pe acea plajă din Reunion au apărut, ulterior, și alte resturi ale avionului malaezian. Astfel, s-a aflat ce s-a ales de MH370, dar nu și cum a picat în Oceanul Indian.

1958 - Fondarea NASA

Președintele Dwight Eisenhower a ratificat legea prin care a fost creată Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu. Agenția e cunoscută după acronimul său: NASA.

Noua structură a îndepărtat programul spațial american de Armată și l-a adus mai aproape de mediul civil. NASA a fost în fruntea marilor reușite spațiale ale SUA.

În prezent, agenția spațială americană are 18.000 de angajați și un buget anual de aproape 25 de miliarde de dolari, cam cât 6% din PIB-ul României pe anul 2025.

Editor : B.E.

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