1942 - JURNALUL LUI ANNE FRANK

Tânăra olandeză Anne Frank a primit un caiet pentru autografe de ziua ei, când a împlinit 13 ani. Era învelit cu pânză alb-roșie în carouri și se închidea cu lacăt.

Fata a decis să-l folosească drept jurnal și a început să scrie aproape imediat. La nicio lună după ziua ei, Anne și familia ei se mută în „anexa secretă”, să scape de naziști.

Anne Frank a scris în jurnal despre viața ei în ascunzătoare și despre teama de naziști. După război, tatăl ei găsește jurnalul și îl publică. Cartea a devenit bestseller mondial.

1981 - DEBUTUL LUI INDIANA JONES

„Indiana Jones și căutătorii arcei pierdute”, primul film din această serie celebră, avea premiera în SUA. George Lucas a scris scenariul. Steven Spielberg a fost regizorul.

Indiana Jones, un arheolog aventurier, este jucat de Harrison Ford. În acest prim film, cu acțiunea în 1936, oprește naziștii să facă o armă din Chivotul Legământului.

Primul „Indiana Jones” a avut încasări de aproape 400 de milioane $, de 20 de ori mai mult decât bugetul filmului. Au urmat alte patru filme din această serie.

1817 - „CALUL” PE DOUĂ ROȚI

Karl von Drais, un nobil și inventator german, s-a plimbat prin orașul Mannheim cu invenția lui, un „cal” de lemn cu două roți. El și-a numit aparatul „mașină de alergat”.

Este strămoșul bicicletei așa cum o știm noi astăzi. Nu avea pedale sau lanț. Utilizatorul dădea cu picioarele de jos ca să înainteze. De aici și numele dat de inventator.

„Mașina de alergat”, numită și drezină sau velociped, a fost populară aproape 50 de ani. Astăzi, conceptul este folosit la bicicletele fără pedale pentru copii mici.

Editor : C.S.