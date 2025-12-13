1916 - SOLDAȚI ÎNGHEȚAȚI

Pe măsură ce Primul Război Mondial escalada, soldații italieni pe de o parte și cei austro-ungari de cealaltă parte s-au cățărat pe vârfii Alpilor pentru a repera inamicii.

Au fost târâte arme și utilaje pe versanții munților, s-au săpat tuneluri și s-au construit forturi. Iarna a fost însă una grea, cu zăpezi de peste 12 metri în unele zone.

Exploziile și schimbul de focuri au dus la avalanșe uriașe. Aproximativ 10.000 de soldați au murit. Mulți au rămas înghețați iar corpurile au fost găsite 80 de ani mai târziu.

2002 - UE ÎNTINDE MÂNA CĂTRE EST

Uniunea Europeană anunța că 10 țări urmau să se alăture blocului comunitar. Opt dintre acestea erau foste țări comuniste. Trei dintre ele, foste republici URSS.

Noile state membre erau Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta. Au intrat oficial în Uniunea Europeană la 1 mai 2004.

A fost cel mai mare val de extindere din istoria Uniunii Europene. Blocul comunitar a crescut de la 14 la 24 de țări. Era împlinirea unui țel al țărilor eliberate de comunism.

2003 - SADDAM ESTE CAPTURAT

La șapte luni după înlăturarea sa de la putere, tiranul Irakului Saddam Hussein era prins. Era ascuns într-o groapă săpată într-o curte din Tikrit, orașul lui natal.

Informațiile legate de ascunzătoarea sa au ajuns în mâna serviciilor secrete americane și britanice. La scurt timp, trupele Armatei SUA și CIA l-au capturat pe Saddam.

Dictatorul a fost prins în jurul orei 20. Nu s-a opus. Imaginile cu scoaterea lui Saddam din ascunzătoare au ajuns pe prima pagină a ziarelor internaționale.

