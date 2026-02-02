Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 februarie

Data publicării:
digistoria 2

1942 - VICTORIA ARMATEI ROȘII

Bătălia de la Stalingrad s-a terminat după 5 luni. Ultimii soldați germani care mai luptau în orașul de pe Volga s-au predat Armatei Roșii. Orașul Stalingrad era o ruină.

A fost una dintre cele mai sângeroase lupte din cel de-al Doilea Război Mondial. Circa două milioane de soldați au murit. Printre ei sunt și peste 100.000 de români.

Stalingrad a fost un obiectiv strategic pentru ambele tabere, dar și unul simbolic, că orașul era numit după liderul URSS. A fost punctul de cotitură al războiului.

1902 – SFÂRȘITUL EREI VICTORIENE

Regina Victoria a fost condusă pe ultimul drum după domnia record de la acea vreme. Suverana a lăsat ordine clare despre funeralii. Ghidul ei este urmat și în prezent.

Regina a vrut să fie înmormântată ca fiică de soldat. Sicriul a fost urcat pe un afet de tun. Urma să fie tras de cai, dar până la urmă a fost tras de marinari britanici.

Funeraliile au semănat cu o paradă militară sobră. Ceremoniile de la înmormântarea Reginei Victoria au fost urmate de toate funeraliile regale din UK care au urmat.

1709 – ADEVĂRATUL ROBINSON CRUSOE

Acum 317 ani, britanicul Alexander Selkirk a fost salvat după ce a stat patru ani și patru luni singur, pe o insulă nelocuită din sudul Oceanului Pacific. Părea un miracol.

Selkirk era marinar și fusese lăsat pe insulă la cererea lui. A început cu o muschetă, un topor, o oală și o Biblie. Pe insulă a găsit capre, pisici, legume și condimente.

Când a fost salvat, Selkirk avea o gospodărie bine pusă la punct. Nava care l-a salvat l-a dus la Londra. Povestea lui l-a inspirat pe Daniel Defoe când a scris Robinson Crusoe.

