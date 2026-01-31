2020 – BREXIT

Acum 6 ani, la ora 23:00, Marea Britanie ieșea oficial din Uniunea Europeană. Asta era după ora UK. Pentru UE, Brexit a fost la 1 februarie, miezul nopții, ora Belgiei.

A fost finalul unui divorț și al unui partaj care a durat mai bine de trei ani. Procesul a început pe 23 iunie 2016, când majoritatea britanicilor au votat să iasă din UE.

Nici până în prezent, Marea Britanie și Uniunea Europeană nu au rezolvat toate problemele provocate de Brexit. Irlanda de Nord rămâne o chestiune de ceartă în UE și UK.

1606 - EXECUȚIA LUI GUY FAWKES

Guy Fawkes era executat într-un mod brutal pentru că după ce a încercat să arunce în aer Parlamentul englez și pe Rege. Alţi trei complici au fost şi ei executaţi.

Punerea în aplicare a condamnării la moarte a avut loc într-o piață de lângă clădirea Parlamentului, pe care Guy Fawkes a vrut să o distrugă cu butoaie de praf de pușcă.

Prinderea lui Guy Fawkes este marcată și astăzi în UK. Iar când monarhul britanic vine să deschidă Parlamentul, soldați caută în beci, să nu fie vreun alt complotist.

1961 - CIMPANZEU SPAȚIAL

Cimpanzeul Ham era trimis în spațiu, la bordul unei rachete americane. Naveta își începuse zborul din Florida și l-a încheiat după 17 minute, în Atlantic.

Ham fusese dresat să tragă de manete și a executat perfect misiunea. Cimpanzeul nu a pățit nimic și a primit un măr de la soldații care l-au recuperat din ocean.

După misiune, Ham a stat la zoo în Washington, apoi la o colonie de cimpanzei din Carolina de Nord. A murit la 26 de ani, în 1983. E îngropat la un muzeu în New Mexico.

