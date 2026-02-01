digistoria

1893 - PRIMUL STUDIO DE FILM

Inventatorul american Thomas Edison deschide primul studio de film din lume, într-un oraș din statul New Jersey. Din exterior părea doar o simplă baracă din lemn.

„Black Maria”, cum a fost numită clădirea, a fost făcută de Edison pentru a face filme pentru un aparat pe care tot el îl inventase. Studioul a costat 20.000$ în banii de azi.

Partea principală a „Black Maria” era o cameră acoperită cu hârtie neagră și cu acoperiș retractabil. Clădirea din 1893 nu mai există, dar a fost făcută o replică fidelă.

1942 - VOCEA AMERICII

Postul de radio „Vocea Americii” începe să emită pentru prima oară. Era fostul oficial al SUA pentru teritoriile aflate sub controlul inamicilor din al Doilea Război Mondial.

Prima țintă a fost Germania. În prima emisiune, a fost anunțat și scopul postului de radio: „Știrile ar putea să fie bune sau rele. Dar noi, mereu, vă vom spune adevărul”.

La finalul anului 2025, „Vocea Americii” a fost la un pas de a se închide din cauza măsurilor administrației Trump. Azi operează la o camacitate mult redusă.

1979 - ÎNTOARCEREA AYATOLLAHULUI

Acum 47 de ani, ayatollahul Khomeini se întorcea în țara natală, Iran, după 15 ani de exil. Momentul când coboară din avionul Air France definește actualul regim iranian.

Un ziarist american l-a întrebat ce simte după revenirea acasă. Khomeini a răspuns „nimic”. Ayatollahul s-a întors după ce Șahul Iranului a plecat din țară pentru tratament.

Revoluția iraniană s-a terminat câteva zile mai târziu. 2.500 de ani de monarhie erau înlocuiți cu o republică islamică. Iran are și acum un regim brutal și totalitar.

