1911 - EXPEDIȚIE LA POLUL SUD

Exploratorul norvegian Roald Amundsen și echipa lui devin primii oameni care ajung la Polul Sud. Era concluzia unui drum obositor de două luni prin ghețurile Antarcticii.

Norvegienii au ridicat steagul țării lor și un cort la Polul Sud. Era dovada lor că într-adevăr au ajuns acolo. Frica lor era că nu vor mai supraviețui drumului de întoarcere.

O lună mai târziu, Roald Amundsen și oamenii lui reușesc să ajungă înapoi la bază. În martie 1912, ajung în Australia și anunță public succesul: Polul Sud fusese cucerit.

2004 - MÂNDRIA FRANȚEI

Are loc inaugurarea cu fast a Viaductului Millau, cel mai înalt pod din lume. Construcția sa a durat trei ani. Evenimentul a fost marcat cu un foc de artificii.

Podul a fost construit peste un defileu din sudul Franței. Are o înălțime de 336,4 metri, adică mai mult decât Turnul Eiffel. A costat aproape 400 de milioane de euro.

La inaugurare, președintele Jacques Chirac a spus că viaductul Millau este un simbol al Franței moderne. Nu a precizat faptul că proiectantul era britanic.

2008 - PROTEST CU PANTOFI

Acum 17 ani, un jurnalist irakian s-a descălțat în timpul unei conferințe de presă la care participa președintele George W. Bush și și-a aruncat pantofii înspre acesta.

Avea loc la Bagdad, la câțiva ani de la începutul invaziei Statelor Unite. Bush era la final de mandat. „Acesta este un sărut de la poporului irakian”, a strigat jurnalistul.

A fost condamnat la trei ani de închisoare În lunile care au urmat, zeci de alte incidente cu cetățeni revoltați au urmat gestul și început să arunce cu papuci în politicieni

