Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 martie

2013 – PUTERE TOTALĂXi Jinping a fost numit președinte al Chinei. Era o numire mai mult simbolică, deoarece Xi conducea deja țara din calitatea de secretar-general al Partidului Comunist. Dar președinția era ultima funcție de care Xi Jinping mai avea nevoie ca să monopolizeze puterea. În 2018, China a renunțat la limita de două mandate pentru președinte.Xi Jinping a fost reales pentru al treilea mandat în 2023. El este cel mai puternic lider al regimului chinez după fondatorul statului comunist, Mao Zedong.1995 – TAXI SPAȚIAL RUSESCNorman Thagard a devenit primul astronaut american care a mers în spațiu la bordul unei navete rusești. A fost parte a unei misiuni rusești către stația spațială Mir. Americanul a ajuns pe orbită cu o navetă Soyuz, care a decolat din Kazahstan. A stat pe orbită 115 zile, timp în care a făcut 28 de experimente științifice diferite.S-a întors la sol cu naveta spațială americană Atlantis, care era andocată la stația Mir. A ajuns la sol pe 7 iulie 1995. A fost a cincea și ultima lui călătorie în spațiu.1950 – LISTA „MOST WANTED"FBI a publicat, pentru prima oară, lista „Most Wanted". Era vorba despre fugari periculoși pe care agenții federali doreau să-i vadă cât mai repede prinși și trimiși după gratii.Primul nume de pe listă era Thomas James Holden, liderul unei găști de spărgători de bănci. Ideea listei i-a aparținut primului director al FBI, J. Edgar Hoover.535 de fugari au fost pe lista „Most Wanted", printre care și Osama bin Laden. Dintre aceștia au fost prinși 496 (93%). 11 dintre ei au fost femei. Editor : Ș.A.