Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 septembrie

Data publicării:
Screenshot 2025-09-14 093831

1928 - CRUCEA EROILOR

La 10 ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, la inițiativa Reginei Maria și Regelui Ferdinand I, era inaugurată Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman.

Construcția, înaltă de 39,3 m, a fost făcută din brațele metalice ale podurilor distruse în Primul Război Mondial. Crucea este închinată soldaților căzuți în lupte.

Încă de la început, monumentul a fost iluminat, ca să fie văzut de la o distanță cât mai mare. În 2013, Crucea Eroilor a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness.

1895 - RECORD ROMÂNESC

Cel mai lung pod din Europa de până atunci era inaugurat în România Este vorba de podul Regel Carol I, proiectat de inginerul român Anghel Saligny.

Saligny a garantat lucrarea cu viața. La inaugurare, a stat sub pod, într-o șalupă. Pe pod treceau, în acel moment, 15 locomotive încărcate. Era test de rezistență.

În total, podul are o lungime de 4,087,95 m și traversează Dunărea la Cernavodă. Mai mult, lega restul României de Dobrogea, cel mai nou teritoriu românesc la acea vreme.

1814 - IMNUL AMERICAN

Autorul american Francis Scott Key era pe un vas britanic ancorat lângă Baltimore, ca să negocieze eliberarea unui prizonier. La un moment dat, tunurile încep să tragă.

Toată flota britanică a bombardat 25 de ore un fort de la intrarea din Baltimore. La finalul atacului, Key a văzut că steagul american încă flutura. Imaginea l-a inspirat.

Autorul a scris repede un poem dedicat steagului și fortului. Key și-a dorit ca textul său să fie pus o melodie populară atunci. Așa a apărut imnul național al SUA.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
2
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
4
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
5
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Digi Sport
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Military Parade In Beijing China
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28...
'Unite the Kingdom' march led by Tommy Robinson gathers hundreds of thousands protestors in central London, England, UK, 13th September 2025
Elon Musk, mesaj la cea mai mare demonstrație a extremei drepte din...
atac cu drone perma krai leningrad
Ucraina a atacat cu drone o importantă rafinărie de petrol din...
Ultimele știri
O slujbă de pomenire pentru Charlie Kirk va avea loc pe un stadion din Arizona, pe 21 septembrie. Trump ar urma să fie prezent
Papa Leon împlinește astăzi 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de Ciocolată de la Portillo's din Chicago
LOTO - Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate și milioane de euro în joc la 6/49 și Joker
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-09-13 125211
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 septembrie
Digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 septembrie
Screenshot 2025-09-10 084943
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 septembrie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 septembrie
Untitled design (5)
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 septembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, model în costum de baie la 67 de ani. Actrița, nominalizată la un prestigios premiu de artă...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Distanţa la care poţi planta pomi fructiferi faţă de gardul vecinilor. Vei evita orice problemă astfel
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Ștefania, zeița absolută a verii. Bronz ciocolatiu și siluetă impecabilă în costum de baie galben, pe...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea