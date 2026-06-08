Ciucu, mesaj pentru Tomac: „Nu ne luați de proști”. Cele 3 întrebări ale prim-vicepreședintelui PNL după discuția cu premierul desemnat

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniştri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac e „cusută cu aţă alb-fosforescentă” şi pare să protejeze interesele PSD.

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei, îi reproşează lui Tomac faptul că nu a discutat în mod deschis în cadrul întâlnirii pe care a avut-o luni cu conducerea PNL.

Pe de altă parte, liderul liberal susţine că Tomac ar fi avut „întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate” cu PSD.

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„De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-aţi spus despre dl. Ionaş la M. (Ministerul - n.r.) Dezvoltării. Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl. Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Ciucu adaugă că pe lista prezentată de Tomac figurează şi membri ai PNL „fără funcţii mari, dar cu istorie lungă” în partid.

„Fără sprijinul nostru, sunt acolo la iniţiativa dvs. Este vorba despre cele două doamne. Şi v-am spus atunci ce se va întâmpla: cum PSD are bani şi plăteşte presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL şi USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL şi ne va pune guvernul dvs. în braţe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care aţi fost desemnat să faceţi guvernul. Fix scenariul Cioloş! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simţ, nu vă vom ataca”, mai arată Ciucu.

Totodată, liberalul face referire la scenariul conform căruia un alt premier „tehnic” va fi nominalizat în locul lui Eugen Tomac, în cazul în care acesta nu va întruni susţinerea majorităţii parlamentare.

„Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admiraţia pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu... Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti. PSD a făcut deja această greşeală! Arătaţi-ne un minim de respect şi nu ne insultaţi inteligenţa. Ne leagă o oarecare istorie; din deferenţă măcar, poate ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi. Să ne spuneţi limitările, constrângerile - le ştim şi noi. Dar nu aşa, pentru că nu aşa se câştigă încrederea. Încrederea se câştigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roşii, deci... nu trebuia”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Premierul desemnat Eugen Tomac a avut luni discuții cu PNL, PSD și USR pentru obținerea susținerii în Parlament pentru noul Guvern. Potrivit surselor Digi24, propunerile sale pentru viitorul Executiv sunt:

Ministerul Afacerilor Externe - Luca Niculescu;

Niculescu este secretar de stat în MAE și este coordonatorul aderării României la OCDE. Acesta a fost și ambasador la Paris.

Ministerul Educației - Sorin Costreie (în prezent consilier prezidențial pe educație și cercetare);

- Sorin Costreie (în prezent consilier prezidențial pe educație și cercetare); Adrian Papahagi - Ministerul Culturii;

Adrian Papahagi a candidat fără succes pentru un mandat de deputat din partea PDL și apoi a ajutat la înființarea PMP. Din 2014 s-a retras din politică.

Ministerul Muncii - Lavinia Niculescu (fost secretar general în cadrul Ministerului Economiei, actual secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici) / sau avocata Diana Morar, fost parlamentar PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Justiției.

- Lavinia Niculescu (fost secretar general în cadrul Ministerului Economiei, actual secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici) / sau avocata Diana Morar, fost parlamentar PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Justiției. Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaș (sociolog);

- Vladimir Ionaș (sociolog); Ministerul Sănătății - Cătălin Cîrstoiu (managerul Spitalului Universitar București și fost candidat comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei în 2024);

- Cătălin Cîrstoiu (managerul Spitalului Universitar București și fost candidat comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei în 2024); Ministerul Finanțelor - Bogdan Drăgoi (fost ministru de Finanțe în Guvernul condus Mihai Răzvan Ungureanu)/ Bogdan Glăvan;

- Bogdan Drăgoi (fost ministru de Finanțe în Guvernul condus Mihai Răzvan Ungureanu)/ Bogdan Glăvan; Ministerul Economiei - Radu Burnete (consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale);

- Radu Burnete (consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale); Ministerul Apărării - Dan Neculăescu;

- Dan Neculăescu; Ministerul Energiei - Corina Popescu (fostă directoare Electrica și Transelectrica);

- Corina Popescu (fostă directoare Electrica și Transelectrica); Ministerul Transporturilor - Ionuț Mașala (director economic CNAIR);

- Ionuț Mașala (director economic CNAIR); Ministerul Mediului - Doru Dulceață;

- Doru Dulceață; Ministerul Justiției - Cosmin Soare Filatov (consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale);

Mai multe nume au fost vehiculate în ultima vreme, iar unele persoane luate în calcul au refuzat. Până miercuri, negocierile continuă, iar lista viitorilor miniștri poate fi modificată.

Editor : A.C.