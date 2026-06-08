Live TV

Ciucu, mesaj pentru Tomac: „Nu ne luați de proști”. Cele 3 întrebări ale prim-vicepreședintelui PNL după discuția cu premierul desemnat

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu eugen tomac
Foto: Inquam Photos

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniştri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac e „cusută cu aţă alb-fosforescentă” şi pare să protejeze interesele PSD.

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei, îi reproşează lui Tomac faptul că nu a discutat în mod deschis în cadrul întâlnirii pe care a avut-o luni cu conducerea PNL. 

Pe de altă parte, liderul liberal susţine că Tomac ar fi avut „întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate” cu PSD.

Citește și PSD impune condiții pentru votarea viitorului Guvern: modificări în privința TVA și a taxării muncii. Grindeanu: „Tomac a fost deschis” 

„De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-aţi spus despre dl. Ionaş la M. (Ministerul - n.r.) Dezvoltării. Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl. Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook. 

Ciucu adaugă că pe lista prezentată de Tomac figurează şi membri ai PNL „fără funcţii mari, dar cu istorie lungă” în partid. 

„Fără sprijinul nostru, sunt acolo la iniţiativa dvs. Este vorba despre cele două doamne. Şi v-am spus atunci ce se va întâmpla: cum PSD are bani şi plăteşte presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL şi USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL şi ne va pune guvernul dvs. în braţe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care aţi fost desemnat să faceţi guvernul. Fix scenariul Cioloş! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simţ, nu vă vom ataca”, mai arată Ciucu. 

Totodată, liberalul face referire la scenariul conform căruia un alt premier „tehnic” va fi nominalizat în locul lui Eugen Tomac, în cazul în care acesta nu va întruni susţinerea majorităţii parlamentare. 

„Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admiraţia pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu... Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti. PSD a făcut deja această greşeală! Arătaţi-ne un minim de respect şi nu ne insultaţi inteligenţa. Ne leagă o oarecare istorie; din deferenţă măcar, poate ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi. Să ne spuneţi limitările, constrângerile - le ştim şi noi. Dar nu aşa, pentru că nu aşa se câştigă încrederea. Încrederea se câştigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roşii, deci... nu trebuia”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Premierul desemnat Eugen Tomac a avut luni discuții cu PNL, PSD și USR pentru obținerea susținerii în Parlament pentru noul Guvern. Potrivit surselor Digi24, propunerile sale pentru viitorul Executiv sunt:

  •  Ministerul Afacerilor Externe - Luca Niculescu;

Niculescu este secretar de stat în MAE și este coordonatorul aderării României la OCDE. Acesta a fost și ambasador la Paris.

  • Ministerul Educației - Sorin Costreie (în prezent consilier prezidențial pe educație și cercetare);
  • Adrian Papahagi - Ministerul Culturii;

Adrian Papahagi a candidat fără succes pentru un mandat de deputat din partea PDL și apoi a ajutat la înființarea PMP. Din 2014 s-a retras din politică.

  • Ministerul Muncii - Lavinia Niculescu (fost secretar general în cadrul Ministerului Economiei, actual secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici) / sau avocata Diana Morar, fost parlamentar PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Justiției.
  • Ministerul Dezvoltării - Vladimir Ionaș (sociolog);
  • Ministerul Sănătății - Cătălin Cîrstoiu (managerul Spitalului Universitar București și fost candidat comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei în 2024);
  • Ministerul Finanțelor - Bogdan Drăgoi (fost ministru de Finanțe în Guvernul condus Mihai Răzvan Ungureanu)/ Bogdan Glăvan;
  • Ministerul Economiei - Radu Burnete (consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale);
  • Ministerul Apărării - Dan Neculăescu;
  • Ministerul Energiei - Corina Popescu (fostă directoare Electrica și Transelectrica);
  • Ministerul Transporturilor - Ionuț Mașala (director economic CNAIR);
  • Ministerul Mediului - Doru Dulceață;
  • Ministerul Justiției - Cosmin Soare Filatov (consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale);

Mai multe nume au fost vehiculate în ultima vreme, iar unele persoane luate în calcul au refuzat. Până miercuri, negocierile continuă, iar lista viitorilor miniștri poate fi modificată. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
catalina poiana
3
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Ramzan Kadîrov la Moscova
4
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
Senat 3
5
Proiect depus în Parlament pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați...
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"
Digi Sport
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_TOMAC_PNL_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac: Mi-aş fi dorit ca astăzi să nu discutăm despre mine, ci despre cum răspunde clasa politică
INSTANT_TOMAC_USR_27_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a avut „un scurt schimb de opinii” cu președintele Nicușor Dan, după discuțiile cu PSD, PNL și USR de luni
nicusor dan
Nicușor Dan, despre tranziția la o „economie mai verde”: „E important să reducem emisiile de carbon, dar fără presiuni excesive”
Sorin Grindeanu
De ce nu și-a asumat Sorin Grindeanu funcția de premier. Liderul PSD: I-am spus președintelui că nu fugim
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD impune condiții pentru votarea viitorului Guvern: modificări în privința TVA și a taxării muncii. Grindeanu: „Tomac a fost deschis”
Recomandările redacţiei
ilustratie-avion-proiect-fcas-scaled
Eșec la nivel înalt. Macron și Merz au pus cruce „super-avionului” de...
Screenshot 2026-06-08 201202
Panică în traficul din Constanța. Un TIR scăpat de sub control a...
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Doi „prieteni-dușmani”: relația complexă dintre Trump și Netanyahu...
Opereta București
Reacția Ministerului Culturii, după o posibilă situaţie de hărţuire...
Ultimele știri
Până la finalul anului s-ar putea circula pe aproape 400 km de autostradă, între București și Pașcani
Ce paradă pregătește Franța de ziua sa națională, 14 iulie: „Europa nu este singură”. Ucraina va fi omagiată
Discursul istoric al papei Leon în Parlamentul Spaniei, ovaţionat în picioare timp de 7 minute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e blonda de 75 de ani care apare prin L.A. în mașini roz și rochii mulate. Angelyne, prima femeie...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
În plin război, Dan Șucu și-a deschis academie de fotbal la doar 300 de kilometri de Iran: „Un parteneriat ce...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor 2026: „Mi-ar fi plăcut să fiu...
Adevărul
Ordinea globală se rupe în bucăți, avertizează cercetătorii germani. „Lorzii războiului” revin în prim-plan
Playtech
Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns...
Digi FM
Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Luați-vă popcorn...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fiul lui Ion Țiriac ”așteaptă” criza financiară în România și a acționat: ”Gândiți-vă de două ori”
Pro FM
Loredana Pădurean, profesor la MIT, despre viața dominată de AI: "Instrument de antrenament al creierului, nu...
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe...
Newsweek
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
Digi FM
Vești bune pentru elevi! Cât durează vacanța de vară în 2026 și când începe noul an școlar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani