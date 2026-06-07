1494 - Împărțirea lumii

Spania și Portugalia semnează tratatul de la Tordesillas, prin care își împart noile teritorii din afara Europei. Efectele acestui tratat vechi de cinci secole se văd și azi.

Linia de demarcație a fost stabilită la jumătatea distanței între insulele Capului Verde, care erau portugheze, ș insulele găsite de Columb în timpul primei sale călătorii.

Spania primea ce era la est de această linie. Portugalia, ce era la vest. Mai târziu s-a aflat că linia trecea prin Brazilia. Așa avem o țară lusofonă cu vecini hispanofoni.

1929 - Statul papal

După 59 de ani de absență de pe harta Europei, statul Papei este reînființat. Dar țara care a dominat centrul Italiei sute de ani a ajuns să fie o enclavă în Roma.

Pe această dată a intrat în vigoare Tratatul de la Lateran, semnat între Italia și Sfântul Scaun, prin care Vaticanul a fost recunoscut ca țară independentă.

Statul Papal a refuzat să intre în Italia unificată, așa că a pierdut teritoriile din afara Vaticanului. Între 1870 și 1929, Papa s-a considerat „prizonier” în propriul palat.

1982 - Reședința rock'n'roll

Priscilla Presley, soția lui Elvis, deschide pentru public domeniul Graceland, reședința regelui rock n' roll. Totuși, baia în care a murit artistul rămâne în afara expoziției.

Conacul și terenul din jur fuseseră cumpărate de Elvis în 1957, cu 102.500$, și a fost principala reședință a lui și a familiei sale. În prezent, e o mare atracție turistică.

Peste 600.000 de oameni vizitează anual Graceland. 23 de camere, care se întind pe 1.600 mp, sunt aranjate ca la muzeu. Pe domeniu, este și mormântul lui Elvis.

Editor : B.E.