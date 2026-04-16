Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 16 aprilie

2007 - EROU ROMÂN ÎN SUA

Liviu Librescu, un inginer și profesor născut la Ploiești și supraviețuitor al Holocaustului, își dă viața ca să își apere studenții de un atacator care deschisese focul în campus.

Profesorul s-a pus în ușă și nu l-a lăsat pe agresor să intre în clasa unde preda. Studenții din sală au avut timp să iasă pe geam și să scape. Librescu a fost împușcat prin ușă.

Când agresorul a intrat în clasă și a văzut că studenții au fugit, îl împușcă în cap pe profesorul român de 76 de ani. Alți 32 de oameni sunt uciși în atacul de la Virginia Tech.

2003 - RETRAGEREA UNEI LEGENDE

Acum 23 de ani, Michael Jordan a jucat ultimul său meci în NBA. Sala era arhiplină. Zeci de mii de oameni erau în tribune. Era un moment istoric care nu putea fi ratat.

Michael Jordan a marcat 15 puncte pentru echipa lui, Washington Wizards, dar partida s-a terminat cu un eșec. Era finalul unei cariere începute în 1984, la Chicago Bulls.

Michael Jordan a strâns, printre altele, două medalii olimpice de aur și 6 campionate NBA. Mulți îl consideră cel mai bun baschetbalist al tuturor timpurilor.

2003 - UE SE EXTINDE SPRE EST

Zece țări semnează, la Atena, tratatul de aderare la UE.   Ceremonia a avut loc în Stoa lui Attalus, o clădire antică, reconstruită de la zero în 1956 și care acum e muzeu.

Prin acest tratat, Uniunea Europeană se extindea în fostul spațiu comunist din est. Din cele 10 țări, opt au avut regim comunist. 3 dintre ele chiar fuseseră parte a URSS.

Tratatul de aderare de la Atena a intrat în vigoare anul următor, la 1 mai 2004. Atunci toate cele 10 țări au intrat oficial în UE. România a mai așteptat aproape trei ani.

