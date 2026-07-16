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Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 iulie

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Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 iulie

1950 - FINALĂ SENZAȚIONALĂ

Aproape 200.000 de oameni s-au înghesuit în tribunele stadionului Maracana din Rio de Janeiro să vadă finala mondialului de fotbal, Uruguay contra Brazilia.

Este cel mai mare număr de spectatori care a fost vreodată la un meci de fotbal. Arena fusese construită special pentru campionatul mondial găzduit de Brazilia.

Stadionul nu avea scaune individuale, ci bănci, așa că se puteau înghesui mai mulți spectatori în tribune. Brazilia, gazdă și favorită, a pierdut meciul de pe teren propriu.

1945 - ÎNCEPUTUL EREI ATOMICE

În deșertul din New Mexico, într-o zonă numită „Drumul Mortului", era detonată prima bombă nucleară din lume, cea mai distructivă armă creată de om.

Am devenit Moartea, distrugătorul lumilor” ar fi spus, în momentul exploziei părintele armei, fizicianul american Robert Oppenheimer. Bomba avea numele „Gadget”.

Testul a avut numele de cod „Trinity”. Bomba a avut 25 kt și era cu plutoniu, cum a fost cea de la Nagasaki. SUA au dat 24 miliarde $ pentru crearea primei bombe nucleare.

1969 - APOLLO 11

Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins urcau la bordul rachetei Saturn V și decolau de la centrul spațial Kennedy din Florida. Destinația lor era suprafața Lunii.

Apollo 11 a fost prima misiune spațială care a avut ca obiectiv punerea oamenilor pe Lună. Un milion de oameni s-au adunat în jurul bazei Kennedy să vadă lansarea.

Saturn V era cea mai puternică rachetă creată până atunci. A fost folosită la toate misiunile Apollo cu echipaj uman. Toate cele 13 lansări ale sale au fost un succes.

Editor : Ș.R.

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