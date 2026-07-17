digistoria

1945 - Împărțirea lumii

Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin s-a întâlnit la Potsdam, în zona de ocupație sovietică din Germania, ca să decidă noua ordine mondială după război.

În timpul acestei conferințe, s-au plantat semințele Războiului Rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est, cu forța.

La Potsdam, s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germaniași Polonia, dar și denazificarea societății germane.

1917 - Schimbarea de nume

Familia Regală a Marii Britanii și-a schimbat numele, ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în Primul Război Mondial, când Germania era inamicul Marii Britanii.

Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastie idin Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal.

De asemenea, membrii Familiei Regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare.

2014 - Avion civil doborât

Un avion al Malaysia Airlines este doborât din cer deasupra estului Ucrainei de militarii ruși. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk.

Bucățile avionului care făcea cursa MH17, între Olanda și Malaezia, au căzut într-o zonă controlată de rebelii pro-ruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi.

Anchetatorii internaționali au refăcut, în detaliu, ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați, în absență, pentru doborârea avionului.

Editor : B.E.