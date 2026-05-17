digistoria

1395 BĂTĂLIA DE LA ROVINE

Anumite surse istorice spun că aceasta este data luptei de la Rovine, dintre Mircea cel Bătrân, voievodul Țării Românești, și Baiazid I, sultanul Imperiului Otoman.

10.000 de soldați români se confruntă cu 40.000 de otomani, ajutați de 8.000 de sârbi. Armata lui Mircea cel Bătrân obține victoria în fața unei armate mai mari.

Bătălia este descrisă de Mihai Eminescu în „Scrisoarea a III-a”. Locul unde a avut loc lupta este disputat. Unele surse vorbesc de râul Argeș, alte surse de zona Craiovei.

1902 CALCULATOR ANTIC

Valerios Stais, un arheolog grec, analiza obiectele recuperate de pe un vas antic, scufundat lângă insula Antikythera. Printre obiecte, vede o roată dințată.

A crezut inițial că este un ceas astronomic, dar ceilalți savanți din epocă au spus că este imposibil, deoarece mecanismul ar fi prea complex pentru perioada antică.

Valerios Stais a avut dreptate. Mecanismul Antikythera este cel mai vechi computer analog descoperit vreodată. Era folosit la prezicerea eclipselor și a altor fenomene.

1995 TANC FURAT

Shawn Nelson, un fost tanchist american, dă o spargere la o bază militară din California și fură un tanc M60. Iese cu blindatul prin gardul bazei și ajunge printre case.

Nelson strivește sub șenilele tancului 40 de mașini, semafoare, stâlpi de electricitate, hidranți și multe altele. A vrut să provoace cât mai multe pagube materiale.

După 25 de minute și 10 km, Nelson blochează tancul pe o barieră de beton de pe autostradă. Polițiștii îl împușcă mortal. El a fost singura victimă a incidentului.

