digistoria

1906 - SAN FRANCISCO DISTRUS

La ora 5 și 12 minute, coasta de nord a Californiei se zguduia puternic. Un cutremur cu magnitudine 7,9, care a durat 42 de secunde, lovea orașul San Francisco.

Din cauza seismului, au izbucnit mai multe incendii, care au provocat pagube mai mari decât mișcarea telurică. Flăcările au ars patru zile și patru nopți fără oprire.

La final, 80% din San Francisco dispăruseră de pe fața Pământului. În jur de 3.000 de oameni au fost uciși. Este cel mai grav dezastru natural petrecut în California.

1930 - „NU SUNT ȘTIRI”

La ora 20:45, postul de radio BBC trebuia să transmită un buletin de știri de 15 minute. Crainicul a anunțat însă că „nu sunt știri” și a pus în loc muzică de pian.

Povestea nu este un mit. BBC a confirmat că așa a fost. Contextul este important. La vremea aceea, buletinele de știri depindeau de agenții și de comunicate oficiale.

Se pare că, în acea zi, nici declarațiile venite de la guvern și nici știrile locale nu au fost considerate suficient de interesante pentru a fi date la un post de radio național.

1943 - MOARTEA AMIRALULUI

Amiralul japonez Isoroku Yamamoto, cel care a planificat atacul de la Pearl Harbor, este ucis când avionul cu care zbura e doborât de avioanele de vânătoare ale SUA.

Americanii spărseseră codurile secrete japoneze și știau traseul comandantului Flotei Imperiale. Yamamoto urma să facă un zbor scurt, de două ore, cu un bombardier.

18 avioane P-38, cu două motoare, au fost folosite în atac. Moartea lui Yamamoto a demoralizat marinarii japonezi, dar i-a bucurat pe militarii aliați din Pacific.

Editor : Ș.R.