Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 mai

1291 Sfârșitul cruciaților 1804 Împăratul Napoleon 1980 Erupție catastrofală

1291 Sfârșitul cruciaților

Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de lupte ale creștinilor europeni contra Islamului.

Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți. Dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid.

Armatele musulmane îi trec prin foc și sabie pe creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă Cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică.

1804 Împăratul Napoleon

Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat Împărat al Francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar-republican, monarhia revenea.

Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției republicii franceze. Este un semn al originii revoluționare a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni.

Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial.

1980 Erupție catastrofală

Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite.

Coloana de fum ajunge la 24.000 m în atmosferă. Cenușă ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip lahar.

57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari, la valoarea de acum.

