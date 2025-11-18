digistoria

1963 - Telefonul cu butoane

Compania Bell din Statele Unite lansează pe piață primul telefon cu butoane, după trei ani de teste. Această inovație revoluționează apelurile telefonice. Telefonul cu butoane a înlocuit telefoanele cu disc, care funcționau pe vechiul sistem pe bază de impulsuri.

Noul sistem folosea o combinație de frecvențe pentru a apela. Această tehnologie a devenit posibilă doar după inventarea tranzistorului, o altă mare realizare a Bell. Astăzi, telefoanele cu disc sunt doar exponate de muzeu.

1928 - Ziua lui Mickey Mouse

Mickey Mouse și iubita lui, Minnie, își făceau debutul pe marile ecrane în filmul „Steamboat Willie”. Conform Disney, astăzi este ziua de naștere a lui Mickey Mouse. „Steamboat Willie” a fost un scurtmetraj alb-negru de 7 minute și 46 de secunde, cu numeroase inovații tehnice. Ele aduc desenului un succes uriaș la vremea respectivă.

În 1998, desenul animat a fost selectat pentru a fi păstrat în Registrul Național al Filmelor din SUA, fiind considerat semnificativ din punct de vedere cultural și istoric.

1626- Inima statului papal

Oficialii sfințesc Basilica Sfântul Petru de la Vatican, inima statului papal și a catolicismului. Construcția uriașului lăcaș de cult a durat 120 de ani. Noua basilică a înlocuit-o pe cea construită de împăratul roman Constantin Cel Mare, care avea aproape 1.200 de ani când a fost demolată, pe vremea Papei Iuliu al II-lea.

Basilica Sfântul Petru este cea mai mare biserică din lume, după spațiul interior. Este și locul unde a fost îngropat Sfântul Petru, cel mai important dintre apostoli.

Editor : A.M.G.