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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 august

Data publicării:
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1949 - BOMBA ATOMICĂ SOVIETICĂ

Acum 77 de ani, Uniunea Sovietică a detonat prima sa bombă atomică. Sovieticii au numit arma „Primul Fulger”, în timp ce americanii i-au zis „Joe-1”, de la Iosif Stalin.

Era similară, ca aspect, forță și mod de funcționare, cu bomba „Fat Man” folosită de SUA contra Nagasaki. Spioni sovietici furaseră informații despre această bombă.

SUA au aflat din întâmplare că Stalin și-a făcut o bombă nucleară și au anunțat apoi întreaga lume. Așa a început cursa înarmării nucleare din timpul Războiului Rece.

1526 - SFÂRȘITUL UNGARIEI

Armata otomană, condusă de Soliman Magnificul, înfrânge decisiv oștirile Ungariei și ale aliaților săi în bătălia de la Mohacs (mohaci). Regele Ungariei și 20.000 de soldați mor în luptă.

Victoria otomană a schimbat istoria în Balcani și în centrul Europei. Ungaria, care a dominat zona secole la rând, dispare și este divizată între otomani și habsburgi.

Înfrângerea de la Mohacs a marcat finalul Ungariei ca țară puternică și independentă în Europa. Bătălia și rezultatul ei sunt și în prezent drame naționale pentru unguri.

1751 - CEL MAI MARE BUTOI DE VIN

În pivnița castelului Heidelberg din Germania, se termina construcția unui butoi de vin uriaș. Acesta este și acum cel mai mare din lume. Poate ține 219.000 de litri.

Se zice că a fost făcut din lemnul a 130 de stejari. Butoiul a fost umplut doar de trei ori în istorie pentru că are găuri. Bufonul Perkeo este protectorul butoiului.

Recipientul uriaș este o mare atracție turistică pentru Heidelberg. De asemenea, butoiul a apărut și în cărți scrise de, printre alții, Mark Twain și Jules Verne.

Editor : Ș.R.

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