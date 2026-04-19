Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 aprilie

1956 - PRINȚUL ȘI ACTRIȚA

Prințul Rainier al III-lea de Monaco se căsătorește cu actrița americană Grace Kelly, considerată una dintre cele mai frumoase vedete de cinema de la acea vreme.

Nunta religioasă a avut loc în catedrala din Monaco, în prezența a 700 de invitați, membri ai aristocrației europene și hollywoodiene. Nunta a fost în direct la TV.

Pentru rochia de mireasă a lui Grace Kelly au lucrat 36 de croitorese timp de șase săptămâni. Este una dintre cele mai cunoscute și copiate rochii de mireasă.

1971 - STAȚIE SPAȚIALĂ SOVIETICĂ

Uniunea Sovietică pierduse cursa către Lună, dar încă reușea premiere. O rachetă lansată de la cosmodromul Baikonur pune pe orbită prima stație spațială - Saliut 1.

Avea 20 m lungime, 4 m diametru și loc pentru 3 oameni. Primii și singurii cosmonauți de pe Saliut 1 ajung acolo în iunie și stau 23 de zile. Toți trei mor la întoarcere.

Prima stație spațială are viață scurtă. După 6 luni, este scoasă de pe orbită și arde în atmosferă. Partea rusă a Stației Spațiale Internaționale e „urmașa” Saliut 1.

2021 - ZBOR PE MARTE

Elicopterul Ingenuity decolează vertical, zboară și revine la sol după 39 de secunde. La prima vedere, nu pare nimic impresionant. Dar zborul nu a avut loc pe Pământ.

A avut loc pe Marte. A fost primul zbor controlat pe o altă planetă. Au urmat alte 71, cel mai recent în ianuarie 2024. În total, 129 de minute de zbor pe Marte.

Ingenuity are la bord o bucată din aripa primului avion al fraților Wright. Elicopterul trebuia să funcționeze 30 de zile, dar a rezistat trei ani, pânâ pe 25 ianuarie 2024.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
4
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
grindeanu bolojan
5
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 18 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 17 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 16 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 aprilie
Digi 24_2026_04_14_05_57_39
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 aprilie
Recomandările redacţiei
Trump Pope
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a...
militari americani
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz...
Fostul președinte american Bill Clinton. Foto- Profimedia Images
„Depinde ce înseamnă cuvântul «este»”. Cele mai bune 10 scuze...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 19 aprilie 2026. La Joker sunt în joc peste 12,8 milioane de euro. Reporturi mari la 6/49 și Noroc
Metodă naturală inovatoare: terapia cu aerul din stup. Județele din România unde oamenii pot face apiterapie: „E foarte benefică”
Opt din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Românii admit că cer sfaturi medicale de la chatbot: „E mai la îndemână decât doctorul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Fanatik.ro
Cine este tenismenul care l-a înnebunit pe Ion Țiriac. „Valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Durerea apărută după câteva înghițituri de alcool i-a schimbat complet viața: „Într-o clipă eram bine, în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e...
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Ministrul muncii va fi schimbat Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a anunțat-o?
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...