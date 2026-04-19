digistoria

1956 - PRINȚUL ȘI ACTRIȚA

Prințul Rainier al III-lea de Monaco se căsătorește cu actrița americană Grace Kelly, considerată una dintre cele mai frumoase vedete de cinema de la acea vreme.

Nunta religioasă a avut loc în catedrala din Monaco, în prezența a 700 de invitați, membri ai aristocrației europene și hollywoodiene. Nunta a fost în direct la TV.

Pentru rochia de mireasă a lui Grace Kelly au lucrat 36 de croitorese timp de șase săptămâni. Este una dintre cele mai cunoscute și copiate rochii de mireasă.

1971 - STAȚIE SPAȚIALĂ SOVIETICĂ

Uniunea Sovietică pierduse cursa către Lună, dar încă reușea premiere. O rachetă lansată de la cosmodromul Baikonur pune pe orbită prima stație spațială - Saliut 1.

Avea 20 m lungime, 4 m diametru și loc pentru 3 oameni. Primii și singurii cosmonauți de pe Saliut 1 ajung acolo în iunie și stau 23 de zile. Toți trei mor la întoarcere.

Prima stație spațială are viață scurtă. După 6 luni, este scoasă de pe orbită și arde în atmosferă. Partea rusă a Stației Spațiale Internaționale e „urmașa” Saliut 1.

2021 - ZBOR PE MARTE

Elicopterul Ingenuity decolează vertical, zboară și revine la sol după 39 de secunde. La prima vedere, nu pare nimic impresionant. Dar zborul nu a avut loc pe Pământ.

A avut loc pe Marte. A fost primul zbor controlat pe o altă planetă. Au urmat alte 71, cel mai recent în ianuarie 2024. În total, 129 de minute de zbor pe Marte.

Ingenuity are la bord o bucată din aripa primului avion al fraților Wright. Elicopterul trebuia să funcționeze 30 de zile, dar a rezistat trei ani, pânâ pe 25 ianuarie 2024.

Editor : Ș.R.