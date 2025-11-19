digistoria

1969 - PELE, GOLUL CU NUMĂRUL 1.000

Cu 12 minute înainte de finalul meciului dintre Santos și Vasco da Gama, Pelé era faultat în careu. Fotbalistul înscrie și marchează golul cu numărul 1.000 din carieră.

Cei 65.000 de fani au amuțit în timpul loviturii de departajare. Fotbalistul înscrie, iar suporterii intră pe teren de bucurie. Partida se rezumă după 25 de minute.

Pelé nu se opreşte aici. Până la retragere, fotbalistul ajunge la 1.279 de goluri, un record mondial care nu a fost bătut de niciun fotbalist nici până în ziua de azi.

1946 - COMUNIȘTII FURĂ ALEGERILE

România organizează primele alegeri de după al Doilea Război Mondial. Românii au votat decisiv pentru partidele tradiționale - liberalii și țărăniștii.

Comuniștii au fraudat însă alegerile cu ajutorul Armatei Roșii. Rezultatul „oficial” a arătat că 70% din voturi au ajuns la comuniști. În realitate era procentul PNȚ.

Prin același scenariu au trecut toate țările sub ocupație sovietică. Alegerile din 1946 au fost un pas decisiv pentru instaurarea comunismului și abolirea monarhiei.



1377 - CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL CASTELULUI BRAN

Regele Ludovic I al Ungariei semnează documentul prin care brașovenii primeau dreptul de a construi un castel „cu munca și cheltuiala lor proprie”.

Brașovenii au ales o stâncă înaltă, la 30 de kilometri de oraș. Poziţionarea strategică domina văile și permitea controlul zonei din jur. Așa s-a născut Castelul Bran.

Castelul a fost proprietatea Brașovului până în 1920, când a fost oferit cadou Reginei Maria. În prezent, este în proprietatea unor urmași ai suveranei.

