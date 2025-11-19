Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie Data publicării: 19.11.2025 13:18 O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare. A fost emis mesaj Ro-Alert SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” Senator SOS, despre acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați Consens în Coaliție în privința procentului pensiilor magistraților. Kelemen: Săptămâna asta ar trebui să trimitem proiectul la CSM FMI ne recomandă impozit progresiv. Ionuț Dumitru: „Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE” Franța refuză din nou extrădarea lui Paul al României. Decizia nu este definitivă Drum peste magistrala de gaze, închis în Sectorul 3. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor: E pericol foarte mare 1969 - PELE, GOLUL CU NUMĂRUL 1.000 Cu 12 minute înainte de finalul meciului dintre Santos și Vasco da Gama, Pelé era faultat în careu. Fotbalistul înscrie și marchează golul cu numărul 1.000 din carieră.Cei 65.000 de fani au amuțit în timpul loviturii de departajare. Fotbalistul înscrie, iar suporterii intră pe teren de bucurie. Partida se rezumă după 25 de minute.Pelé nu se opreşte aici. Până la retragere, fotbalistul ajunge la 1.279 de goluri, un record mondial care nu a fost bătut de niciun fotbalist nici până în ziua de azi. 1946 - COMUNIȘTII FURĂ ALEGERILERomânia organizează primele alegeri de după al Doilea Război Mondial. Românii au votat decisiv pentru partidele tradiționale - liberalii și țărăniștii.Comuniștii au fraudat însă alegerile cu ajutorul Armatei Roșii. Rezultatul „oficial” a arătat că 70% din voturi au ajuns la comuniști. În realitate era procentul PNȚ.Prin același scenariu au trecut toate țările sub ocupație sovietică. Alegerile din 1946 au fost un pas decisiv pentru instaurarea comunismului și abolirea monarhiei.1377 - CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL CASTELULUI BRANRegele Ludovic I al Ungariei semnează documentul prin care brașovenii primeau dreptul de a construi un castel „cu munca și cheltuiala lor proprie”.Brașovenii au ales o stâncă înaltă, la 30 de kilometri de oraș. Poziţionarea strategică domina văile și permitea controlul zonei din jur. Așa s-a născut Castelul Bran.Castelul a fost proprietatea Brașovului până în 1920, când a fost oferit cadou Reginei Maria. În prezent, este în proprietatea unor urmași ai suveranei. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85... 2 Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc... 3 Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă 4 Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius... 5 Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...