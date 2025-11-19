Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie

Data publicării:

1969 - PELE, GOLUL CU NUMĂRUL 1.000 

Cu 12 minute înainte de finalul meciului dintre Santos și Vasco da Gama, Pelé era faultat în careu. Fotbalistul înscrie și marchează golul cu numărul 1.000 din carieră.

Cei 65.000 de fani au amuțit în timpul loviturii de departajare. Fotbalistul înscrie, iar suporterii intră pe teren de bucurie. Partida se rezumă după 25 de minute.

Pelé nu se opreşte aici. Până la retragere, fotbalistul ajunge la 1.279 de goluri, un record mondial care nu a fost bătut de niciun fotbalist nici până în ziua de azi.

1946 - COMUNIȘTII FURĂ ALEGERILE

România organizează primele alegeri de după al Doilea Război Mondial. Românii au votat decisiv pentru partidele tradiționale - liberalii și țărăniștii.

Comuniștii au fraudat însă alegerile cu ajutorul Armatei Roșii. Rezultatul „oficial” a arătat că 70% din voturi au ajuns la comuniști. În realitate era procentul PNȚ.

Prin același scenariu au trecut toate țările sub ocupație sovietică. Alegerile din 1946 au fost un pas decisiv pentru instaurarea comunismului și abolirea monarhiei.


1377 - CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL CASTELULUI BRAN

Regele Ludovic I al Ungariei semnează documentul prin care brașovenii primeau dreptul de a construi un castel „cu munca și cheltuiala lor proprie”.

Brașovenii au ales o stâncă înaltă, la 30 de kilometri de oraș. Poziţionarea strategică domina văile și permitea controlul zonei din jur. Așa s-a născut Castelul Bran.

Castelul a fost proprietatea Brașovului până în 1920, când a fost oferit cadou Reginei Maria. În prezent, este în proprietatea unor urmași ai suveranei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Digi Sport
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
gandaci in spitalul din slatina
Imagini de groază la Spitalul din Slatina, filmate de pacienți...
pislaru dragos
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a...
Ultimele știri
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cover digi
(P) Ziarele Arcanum – fereastra digitală către ziare și reviste românești
digistoria-18 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 18 noiembrie
Digi 24_2025_11_17_06_57_48
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 noiembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 noiembrie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Pro FM
Selena Quintanilla „nu a înțeles niciodată magnitudinea talentului ei”. A fost ucisă în plină glorie, la...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”