digistoria

1945 - HITLER IESE DIN BUNCĂR

Adolf Hitler vede pentru ultima dată lumea exterioară. Era ziua când împlinea 56 de ani. A ieșit din buncărul său din Berlin și a dat medalii unor copii-soldați.

Momentul a fost filmat. Imaginile arată un dictator slăbit și bolnav. Se vede și mâna stângă care tremura puternic.Nici măcar propagandiștii nu puteau schimba realitatea.

Clipul a fost difuzat într-un buletin de știri. A fost ultima oară când germanii și-au văzut dictatorul. Hitler a coborât în buncăr, unde și-a trăit ultimele zile.

1974 REPORTAJ ȘI ATITUDINE STUDENȚEASCĂ

Apare primul număr din „Opinia Studențească”. Încă de la primele ediții, ziarul s-a făcut remarcat prin atitudinea rebelă împotriva regimului, respingând odele ceaușiste.

„Opinia” a apărut inițial la Iași și era distribuită gratuit în mediul universitar. În 1990, timp de câteva luni apare pe tarabele din toată țara în 80.000 de exemplare.

Din 1998, „Opinia Studențească” a fost editată exclusiv de studenţi, fiind recunoscută drept una dintre cele mai dure şcoli de presă. În 2019 ziarul şi-a încetat activitatea.

1961 - PUCI EȘUAT

Invazia de la Golful Porcilor, o operațiune a CIA pentru răsturnarea lui Fidel Castro de la putere, eșuează. Cuba comunistă câștigă și se apropie mai mult de URSS.

1.500 de cubanezi aflați în exil în SUA au fost antrenați de americani pentru această misiune. Sunt debarcați în Golful Porcilor, în sudul Cubei, pe 17 aprilie.

Castro mobilizează o armată uriașă, plus sute de tancuri.Rebelii sunt învinși. Această tentativă eșuată de puci a dus direct la criza rachetelor din Cuba, un an mai târziu.

Editor : Ș.R.