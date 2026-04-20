Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 aprilie

Data publicării:
digistoria

1945 - HITLER IESE DIN BUNCĂR

Adolf Hitler vede pentru ultima dată lumea exterioară. Era ziua când împlinea 56 de ani. A ieșit din buncărul său din Berlin și a dat medalii unor copii-soldați.

Momentul a fost filmat. Imaginile arată un dictator slăbit și bolnav. Se vede și mâna stângă care tremura puternic.Nici măcar propagandiștii nu puteau schimba realitatea.

Clipul a fost difuzat într-un buletin de știri. A fost ultima oară când germanii și-au văzut dictatorul. Hitler a coborât în buncăr, unde și-a trăit ultimele zile.

1974 REPORTAJ ȘI ATITUDINE STUDENȚEASCĂ

Apare primul număr din „Opinia Studențească”. Încă de la primele ediții, ziarul s-a făcut remarcat prin atitudinea rebelă împotriva regimului, respingând odele ceaușiste.

Opinia” a apărut inițial la Iași și era distribuită gratuit în mediul universitar. În 1990, timp de câteva luni apare pe tarabele din toată țara în 80.000 de exemplare.

Din 1998, „Opinia Studențească” a fost editată exclusiv de studenţi, fiind recunoscută drept una dintre cele mai dure şcoli de presă. În 2019 ziarul şi-a încetat activitatea.

1961 - PUCI EȘUAT

Invazia de la Golful Porcilor, o operațiune a CIA pentru răsturnarea lui Fidel Castro de la putere, eșuează. Cuba comunistă câștigă și se apropie mai mult de URSS.

1.500 de cubanezi aflați în exil în SUA au fost antrenați de americani pentru această misiune. Sunt debarcați în Golful Porcilor, în sudul Cubei, pe 17 aprilie.

Castro mobilizează o armată uriașă, plus sute de tancuri.Rebelii sunt învinși. Această tentativă eșuată de puci a dus direct la criza rachetelor din Cuba, un an mai târziu.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Daniel Pancu, la CFR Cluj sau Rapid din vara? Condițiile puse de tehnician conducerii: “Doar la FCSB NU!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Tun pe banii statului: cum au încasat firmele subvenții în lanț folosind aceiași șomeri. Schema prin care se...
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cher, surprinsă că ar avea o nepoată: „A rămas fără cuvinte!” Ce se știe despre presupusa fiică a lui Elijah...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Cine sunt cei 1.000.000 de pensionari care pierd 250 de lei la pensie în 2026? Oficial: Nu sunt bani
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...