digistoria

753 î. Hr. - ÎNTEMEIEREA ROMEI

Aceasta este data tradițională când Romulus, unul dintre gemenii crescuți de lupoaică, fondează Roma, un oraș care îi poartă numele. Romulus devine și primul rege roman.

Romulus și fratele lui, Remus, erau descendenți ai lui Enea, mare erou al Războiului Troiei. Cei doi s-au certat pe locul unde să fondeze orașul, iar Romulus l-a ucis pe Remus.

Începuturile Romei sunt acoperite de mister și legendă. Dar ce a urmat, putem vedea și astăzi. Acest oraș a creat unul dintre cele mai influente imperii din istoria lumii.

1918 DOBORÂREA BARONULUI ROȘU

Manfred von Richthofen, „Baronul Roșu”, cel mai bun pilot din Primul Război Mondial, era doborât și ucis în nordul Franței, pe frontul de pe râul Somme.

Baronul Roșu a fost lovit în piept de un singur glonț.A murit când încă era în aer. Un canadian a fost creditat cu victoria. Ulterior s-a stabilit că glonțul a venit de la sol.

Manfred von Richthofen avea doar 25 de ani când a murit. Înregistrase 80 de victorii, mai mult decât oricare alt pilot din război. Avionul său roșu este o legendă și astăzi.

1960 - ORAȘ DE LA ZERO

Pe această dată, la ora 9:30, cele trei ramuri ale statului brazilian se mută simultan de la Rio de Janeiro în noua capitală a țării - Brasilia, un oraș construit de la zero.

Lucrările au fost gata în 41 de luni. Arhitectul principal a fost brazilianul Oscar Niemeyer, una dintre cele mai influente și importante figuri ale arhitecturii moderniste.

Brasilia a fost divizată în zone în funcție de activitate: autorități, ambasade, bănci și altele. Din 1987, datorită arhitecturii moderniste, orașul e în patrimoniul UNESCO.

