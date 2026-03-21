Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 martie

1963 - Alcatraz se închide 1919 - Ungaria, „republică sovietică” 2006 - Twitter își deschide aripile

1963 - Alcatraz se închide

Închisoarea Alcatraz din Golful San Francisco s-a închis, iar ultimii prizonieri au fost transferați. Alcatraz era celebră pentru condițiile dure. Evadarea era aproape imposibilă.

Închisoarea Alcatraz a fost întâi un fort militar american. În 1934, a devenit penitenciar pentru cei mai notorii criminali din SUA precum Al Capone sau Machine Gun Kelly.

După 29 de ani de activitate, autoritățile americane au decis că Alcatraz nu mai respectă normele și că renovarea ar costa prea mult. În prezent, locul a devenit un muzeu.

1919 - Ungaria, „republică sovietică”

Ungaria este proclamată „republică sovietică” de către Bela Kun, un comunist ungur, născut în Ardeal și prieten cu Lenin. Era al doilea stat comunist din lume.

Una dintre primele acțiuni ale Ungariei sovietice este să înceapă un război cu vecinii săi, pentru teritoriile pierdute de Ungaria ca urmare a înfrângerii din războiul mondial.

Republica sovietică a existat până în august 1919, când Armata Română a intrat triumfătoare în Budapesta. Bela Kun fuge în URSS și este executat de Stalin în 1938.

2006 - Twitter își deschide aripile

Jack Dorsey și trei prieteni au fondat o companie pe care au numit-o Twitter. Era o nouă rețea de socializare. Dorsey a trimis primul mesaj: „Fac setările pentru twttr”.

„Twitter”, a explicat Jack Dorsey, înseamnă informații scurte sau ciripit de pasăre. I s-a părut că descrie perfect o rețea de socializare bazată pe mesaje scurte, concise.

În 2022 Elon Musk a cumpărat rețeaua și i-a schimbat numele în X. Dar mulți oameni încă îi spun Twitter. Rețeaua are în jur de 600 de milioane de utilizatori activi.

