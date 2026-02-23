Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 februarie

1981 - Fantoma dictaturii 1954 - Vaccin salvator 1999 - Oraș sub zăpadă

1981 - Fantoma dictaturii

Antonio Tejero, ofițer în Guardia Civil din Spania, împreună cu 150 de oameni, intră în clădirea Parlamentului și ia ostatici deputații. Era o tentativă de lovitură de stat.

Puciștii au încercat să blocheze tranziția Spaniei către democrație. Dar nu a mers. Lovitura finală a venit de la Regele Juan Carlos, care a denunțat puciul, în direct, la TV.

Luarea de ostatici s-a terminat după 18 ore. Nimeni nu a fost ucis. Eșecul puciului a garantat tranziția Spaniei de la dictatură militară la o democrație modernă.

1954 - Vaccin salvator

Un grup de copii de la o școală din orașul american Pittsburgh primeau vaccinul împotriva poliomielitei făcut de doctorul Jonas Salk. El a făcut personal fiecare injecție.

De la această școală, a început o campanie de imunizare în masă în toată SUA. Ca să dea un exemplu, Elvis Presley s-a vaccinat în fața camerelor, la Ed Sullivan Show.

Poliomielita era atunci o boală contagioasă, care ducea la paralizie sau moarte. Copiii erau vulnerabili. Dar, datorită vaccinului, boala aproape că a fost eradicată de pe glob.

1999 - Oraș sub zăpadă

Cu un minut înainte de ora 16, o avalanșă s-a pornit deasupra stațiunii alpine Galtur din Austria. Un zid de zăpadă de 50 m înălțime a venit la vale cu 290 km/h.

Orașul Galtur a fost îngropat. Avalanșa a distrus clădiri, a răsturnat mașini și a ucis 31 de oameni, inclusiv turiști. Alte 26 de persoane au fost scoase în viață din zăpadă.

De 40 ani nu mai fusese o așa avalanșă în Alpi. Galtur nu avea bariere de protecție, deoarece stațiunea era într-o zonă „verde”, adică sigură la avalanșe.

