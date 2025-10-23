Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie Data publicării: 23.10.2025 14:03 Vremea la extreme în România în weekend: răcire în vest, centru și nord, temperaturi de primăvară în sud și sud-est Avion prăbușit în județul Vaslui: pilotul a fost găsit mort Care ar fi linia de penetrare a Rusiei în Europa în cazul unui atac. Armand Goșu: România nu e neapărat vizată, dar are obligații Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită Momente de groază: un tramvai a pornit singur din depou și a lovit tot ce i-a ieșit în cale. Mărturiile pasagerilor ajunși la spital Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în chirie a apartamentelor Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus Cum cumpără influență în România premierul ungar Viktor Orban. 18 milioane de euro, pentru companii din Transilvania (Snoop) 2002 - TERORISM LA MOSCOVA 700 de oameni care veniseră la teatrul Dubrovka din Moscova pentru piesa „Nord-Ost” au fost luați prizonieri de un grup de teroriști ceceni înarmați și cu bombe pe ei.Clădirea a fost înconjurată de trupele speciale rusești. Cecenii au amenințat că aruncă în aer teatrul dacă rușii nu se retrag din Cecenia. Poliția a pregătit un atac direct.În a patra zi a crizei, forțele ruse au băgat un gaz bazat pe fentanil în teatru, ca să adoarmă teroriștii. Dar substanța a fost puternică și a ucis 130 dintre ostatici. 2018 - DEDICAȚIE PENTRU O TRUPĂ LEGENDARĂ„Bohemian Rhapsody”, filmul despre viața lui Freddie Mercury și trupa „Queen”, a avut premiera de gală la Londra. Pelicula avea să câștige 4 premii Oscar.Rami Malek (Premiul Oscar pentru cel mai bun actor) a dus relaţia din film dintre el, Freddie, cu Mary (Lucy Boynton) şi în realitate. Cei doi sunt un cuplu din aprilie 2018.„Bohemian Rhapsody” un uriaș succes de box office. Bugetul filmului a fost de 55 de milioane de dolari. Iar încasările au fost de aproape 20 de ori mai mari.2001 - SIMBOL AL EPOCII DIGITALEApple își lansa prima generație de iPod. Compania condusă de Steve Jobs a dorit să producă un MP3 player portabil mai bun decât orice exista pe piață.Primul model avea o capacitate de doar 5 GB. O roată aflată sub ecran era folosită pentru navigarea prin meniu și prin listele de melodii. Bateria ținea în jur de 10 ore.iPod a devenit rapid un accesoriu de modă. Reclamele cu siluetele negre și căști albe sunt celebre. iPod a ieșit din gama Apple în 2022, după 450 mil. de unități produse. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată... 2 Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război... 3 „Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații... 4 Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o... 5 Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...