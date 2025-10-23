Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie

Data publicării:

2002 - TERORISM LA MOSCOVA

700 de oameni care veniseră la teatrul Dubrovka din Moscova pentru piesa „Nord-Ost” au fost luați prizonieri de un grup de teroriști ceceni înarmați și cu bombe pe ei.

Clădirea a fost înconjurată de trupele speciale rusești. Cecenii au amenințat că aruncă în aer teatrul dacă rușii nu se retrag din Cecenia. Poliția a pregătit un atac direct.

În a patra zi a crizei, forțele ruse au băgat un gaz bazat pe fentanil în teatru, ca să adoarmă teroriștii. Dar substanța a fost puternică și a ucis 130 dintre ostatici.

2018 - DEDICAȚIE PENTRU O TRUPĂ LEGENDARĂ

„Bohemian Rhapsody”, filmul despre viața lui Freddie Mercury și trupa „Queen”, a avut premiera de gală la Londra. Pelicula avea să câștige 4 premii Oscar.

Rami Malek (Premiul Oscar pentru cel mai bun actor) a dus relaţia din film dintre el, Freddie, cu Mary (Lucy Boynton) şi în realitate. Cei doi sunt un cuplu din aprilie 2018.

„Bohemian Rhapsody” un uriaș succes de box office. Bugetul filmului a fost de 55 de milioane de dolari. Iar încasările au fost de aproape 20 de ori mai mari.

2001 - SIMBOL AL EPOCII DIGITALE

Apple își lansa prima generație de iPod. Compania condusă de Steve Jobs a dorit să producă un MP3 player portabil mai bun decât orice exista pe piață.

Primul model avea o capacitate de doar 5 GB. O roată aflată sub ecran era folosită pentru navigarea prin meniu și prin listele de melodii. Bateria ținea în jur de 10 ore.

iPod a devenit rapid un accesoriu de modă. Reclamele cu siluetele negre și căști albe sunt celebre. iPod a ieșit din gama Apple în 2022, după 450 mil. de unități produse.

