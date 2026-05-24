Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 mai

Data publicării:
Digi 24_2026_05_24_07_28_04
Din articol
1883 - Simbol american 1903 - Castelul Pelișor 1908 - Muzeul Antipa

1883 - Simbol american

Podul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri.

A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere, a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York.

Podul este susținut de patru cabluri principale, de 40 cm grosime și formate fiecare din 5.282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos, cu bicicleta sau cu mașina.

1903 - Castelul Pelișor

Este inaugurată noua reședință pentru moștenitorii lui Carol I, Ferdinand și Maria. Este vorba de Castelul Pelișor, care era ridicat la Sinaia, lângă Castelul Peleș.

A fost un cadou de la Regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karel Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene.

Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camerade Aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se aflăcaseta de aur în care se află inima reginei Maria.

1908 - Muzeul Antipa

Muzeul de Istorie Naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din piața Victoriei vin Regele Carol I, miniștri și oficiali.

Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa.Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut cinci ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli.

Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maia sandu sustine un discurs
1
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
vladimir putin
2
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
3
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
4
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
aeronava easyjet
5
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Lucrul pe care puțini îl știu despre Cristian Mungiu, câștigător al trofeului Palme d'Or: ”Mai departe n-am trecut”
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Cristian Mungiu, câștigător al trofeului Palme d'Or: ”Mai departe n-am trecut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_05_23_07_24_04
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 mai
Digi 24_2026_05_22_07_27_38
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 mai
87
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 mai
Digi 24_2026_05_20_06_58_40
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 mai
dig19mai
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 mai
Recomandările redacţiei
Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald...
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna: Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune...
Screenshot 2026-05-24 075816
Kievul a fost atacat noaptea trecută de ruși cu drone și rachete...
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la...
Ultimele știri
Împușcături în apropierea Casei Albe: un tânăr care se credea Iisus Hristos a fost ucis de Serviciul Secret la un punct de control
Rezultate LOTO – Duminică, 24 mai 2026. La 6/49, reportul trece de 4,89 milioane de euro. Bani mulți în joc și la Noroc
Fertilizare în vivo și mame surogat pentru a obține cai pursânge arabi. Tehnica studiată la Iași este aplicată cu succes în Israel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
“Este adevărat că Adiță Mititelu v-a felicitat după ce ați câștigat eventul?”. Reacția lui Mihai Rotaru
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Singurele echipe din România care au reușit să câștige eventul. Un mare nume nu este pe listă
Adevărul
Avertismentul Comisiei Europene, „tradus” de economiști: „Nu avem un infarct economic, ci o stagflație...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
Pro FM
Rihanna și-a făcut un tatuaj desenat chiar de copiii ei. Poate părea banal sau chiar absurd, dar pentru ea e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Newsweek
Pensiile din iunie ar putea ajunge cu întârziere. În ce zi intră pensia pe card? Cine ia bani în plus?
Digi FM
Ceas de un milion de euro, furat dintr-un celebru hotel din Cannes. Bijuteriile turiştilor bogaţi, tința...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...