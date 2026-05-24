1883 - Simbol americanPodul Brooklyn din New York era inaugurat după 13 ani de lucrări. Era cel mai lung pod suspendat din lume la acea vreme. Distanța dintre piloni este de 486,3 metri. A fost prima legătură fixă între cartierele newyorkeze Brooklyn și Manhattan. Încă de la deschidere, a devenit o mare atracție turistică și un simbol al New York.Podul este susținut de patru cabluri principale, de 40 cm grosime și formate fiecare din 5.282 de cabluri de oțel. Podul poate fi trecut pe jos, cu bicicleta sau cu mașina.1903 - Castelul PelișorEste inaugurată noua reședință pentru moștenitorii lui Carol I, Ferdinand și Maria. Este vorba de Castelul Pelișor, care era ridicat la Sinaia, lângă Castelul Peleș. A fost un cadou de la Regele Carol I pentru cuplul princiar. Arhitectul Karel Liman a îmbinat arhitectura germană cu elemente care amintesc de mănăstirile bucovinene.Interiorul este făcut după dorințele reginei Maria. Camerade Aur a fost locul ei de suflet. Iar din 2015, aici se aflăcaseta de aur în care se află inima reginei Maria.1908 - Muzeul AntipaMuzeul de Istorie Naturală din București se mută în casă nouă, unde se află și astăzi. La inaugurarea clădirii din piața Victoriei vin Regele Carol I, miniștri și oficiali.Clădirea a fost ideea directorului muzeului, Grigore Antipa.Lucrările de construcție și de aranjare a colecțiilor au ținut cinci ani. Inițial, exponatele ocupau 16 săli.Muzeul a primit numele lui Grigore Antipa în 1933. Acesta a condus instituția timp de 51 de ani. Este unul dintre cele mai populare muzee din București și din România.