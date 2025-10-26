1984 - TERMINATORUL

Arnord Schwarzenegger a debutat în filmul care l-a făcut o celebritate globală. „The Terminator”, în regia lui James Cameron, s-a lansat pe marile ecrane.

Culturistul austriac, devenit actor, juca rolul unui cyborg asasin care se întoarce în timp în 1984, ca să dea lovitura de grație omenirii. Terminatorul a plecat din anul 2029.

Filmul a fost pariul de totul sau nimic al regizorului James Cameron. Locuia într-o maşină şi a vândut scenariul pentru 1 $ cu condiția să ia o parte din câştiguri.

1860 - PRIMA UNIVERSITATE DIN ROMÂNIA

La Iași, în prezența domnitorului Alexandru Ioan Cuza, este inaugurată prima universitate modernă a României. Era urmașa academiilor lui Vasile Lupu și Gheorghe Asachi.

La inaugurare, universitatea din Iași avea trei facultăți: drept, filosofie și teologie. După 4 ani, a apărut Facultatea de Științe. În 1879, a luat naștere Facultatea de Medicină.

Primul sediu a fost în Palatul Calimachi. La finalul secolului XIX, Universitatea din Iași s-a mutat în sediul actual, din Copou. În prezent, instituția are 15 facultăți diferite.

1991 - EROUL NECUNOSCUT REVINE ÎN BUCUREȘTI

Mormântul Eroului Necunoscut a revenit în Parcul Carol din București, locul unde a fost amplasat prima oară, în 1923. Comuniștii în mutaseră la Mărășești în 1958.

Mormântul a fost inițial în vârful dealului din Parcul Carol, unde a fost și Muzeul Militar până în 1943. Comuniștii au mutat Eroul Necunoscut ca să facă loc propriilor eroi. Abia în 2006, când s-a clarificat situația mausoleului construit în era comunistă, Eroul Necunoscut a revenit în locul inițial, pe dealul din Parcul Carol, ca în 1923.

Editor : C.L.B.