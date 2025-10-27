1938 - COLOANA INFINITULUI

Coloana Infinitului, sculptura făcută de Constantin Brâncuși în memoria soldaților români căzuți în luptele de pe malul Jiului din 1916, a fost inaugurată la Tg. Jiu.

Coloana este formată din 17 module din fontă și are o înălțime de 29 de metri. Aretia Tătărescu îl invitase pe Brâncuși să facă un monument pentru eroii români.

La începutul regimului comunist, puterea de atunci a dorit demolarea monumentului. Brâncuși fugise din comuniști iar arta lui era considerată burgheză. Planul nu s-a aplicat.

312 - SEMNUL VICTORIEI

În seara de dinaintea unei lupte decisive, împăratul roman Constantin a văzut o cruce de lumină pe cer și expresia, cu caractere grecești, „În acest semn vei învinge”.

Noaptea, Constantin îl visează pe Iisus, care îi transmite același mesaj. După semnele divine, pictează crucea pe care a văzut-o pe scuturile soldaților săi. A câștigat lupta.

Este începutul creștinării Imperiului Roman. Un an mai târziu, împăratul Constantin a legalizat religia creștină. Așa, Roma a îmbrățișat religia celui pe care l-a răstignit.

1962 - ÎN PRAGUL APOCALIPSEI

Submarinul sovietic B-59 a fost depistat de o navă SUA, în apropiere de Cuba. Americanii încep să arunce bombe în apă, ca să facă submarinul să iasă la suprafață.

Echipajul sovietic credea că războiul începuse deja. Căpitanul și ofițerul politic au decis să tragă în vasul american cu o torpilă nucleară. O singur om s-a opus.

Vasili Arhipov, ofițerul executiv, a spus nu. Pentru că era nevoie de aprobarea tuturor trei, atacul nu a avut loc. Un oficial SUA a zis ulterior că Arhipov a salvat planeta.

Editor : C.S.