Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie

Data publicării:
Copy of Untitled

1938 - COLOANA INFINITULUI

Coloana Infinitului, sculptura făcută de Constantin Brâncuși în memoria soldaților români căzuți în luptele de pe malul Jiului din 1916, a fost inaugurată la Tg. Jiu.

Coloana este formată din 17 module din fontă și are o înălțime de 29 de metri. Aretia Tătărescu îl invitase pe Brâncuși să facă un monument pentru eroii români.

La începutul regimului comunist, puterea de atunci a dorit demolarea monumentului. Brâncuși fugise din comuniști iar arta lui era considerată burgheză. Planul nu s-a aplicat.

312 - SEMNUL VICTORIEI

În seara de dinaintea unei lupte decisive, împăratul roman Constantin a văzut o cruce de lumină pe cer și expresia, cu caractere grecești, „În acest semn vei învinge”.

Noaptea, Constantin îl visează pe Iisus, care îi transmite același mesaj. După semnele divine, pictează crucea pe care a văzut-o pe scuturile soldaților săi. A câștigat lupta.

Este începutul creștinării Imperiului Roman. Un an mai târziu, împăratul Constantin a legalizat religia creștină. Așa, Roma a îmbrățișat religia celui pe care l-a răstignit.

1962 - ÎN PRAGUL APOCALIPSEI

Submarinul sovietic B-59 a fost depistat de o navă SUA, în apropiere de Cuba. Americanii încep să arunce bombe în apă, ca să facă submarinul să iasă la suprafață.

Echipajul sovietic credea că războiul începuse deja. Căpitanul și ofițerul politic au decis să tragă în vasul american cu o torpilă nucleară. O singur om s-a opus.

Vasili Arhipov, ofițerul executiv, a spus nu. Pentru că era nevoie de aprobarea tuturor trei, atacul nu a avut loc. Un oficial SUA a zis ulterior că Arhipov a salvat planeta.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
ilie bolojan in studioul digi24
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au...
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume.
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre vila în care stă: „Nu am intrat pe geam în...
Ultimele știri
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță
China cere încetarea războaielor comerciale înaintea întâlnirii Xi-Trump
Dronele ucrainene au vizat Moscova într-un atac nocturn, afirmă primarul. Două aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
adfvgafva
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de...
Adevărul
Inflație de formațiuni suveraniste. Ce arată, de fapt, „bucățile rupte” din AUR, partidul condus de George...
Playtech
Soluții ieftine pentru încălzirea casei iarna 2025: Metode eficiente care te ajută să plătești mai puțin la...
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Au apărut imaginile! Gigi Becali s-a întors către camerele de filmat și a făcut un singur gest, la sfințirea...
Pro FM
Justin Trudeau, impresionat de Katy Perry încă de la prima întâlnire: „A zburat până în California doar...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum...
Newsweek
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...